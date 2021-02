Abuela de 82 años causa sensación en Tinder al buscarle pareja a su nieto

Hoy en día, el Internet nos ha venido a facilitar la vida prácticamente en todo, más si pensamos en los tiempos de pandemia que vivimos.

Prácticamente, con tan solo un clic, tenemos acceso a todo, incluido a cuestiones personales que tienen que ver con el amor y poder encontrar a tu “media naranja”, sin importar que este o esta esté al otro lado del mundo.

Muchos son los que recurren a los famosos sitios de citas para tratar de hacer match con alguien especial, y lo mejor de todo es que estas páginas o aplicaciones ofrecen cosas para todos los gustos y edades.

Es por ello que una anciana de 82 años llamada Trina Lazarus se convirtió en noticia luego de que ella, astutamente, decidiera abrir un perfil en la famosa app de citas Tinder, solo que se hizo pasar por alguien que no era, y todo, según ella, por una “buena causa”.

De acuerdo a la información publicada en The Sun, Trina se adentró al mundo de Tinder abriendo un perfil a nombre de Scott Lefever, uno de sus nietos, el cual está soltero desde hace 2 años, para así ayudarle a tener pareja.

El problema fue que la anciana describió a Scott como un hombre “desordenado” y con escasas habilidades culinarias.

Single lad's GRAN sets Tinder profile up to get him a girlfriend saying he's 'untidy' and a 'useless cook' https://t.co/vsQKUm1Ozi

— The Sun (@TheSun_NI) February 15, 2021