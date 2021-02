Dos asiáticas goleadas en posible crimen de odio: la violencia no cesa en el Metro de Nueva York

Dos nuevos ataques al azar fueron reportados ayer en el Metro de Nueva York, esta vez contra mujeres mayores asiáticas, en un posible crimen de odio.

Muy temprano, un atacante, descrito como un joven de unos 20 años, escapó tras golpear a una mujer de 58 años en el andén norte de la línea A, en la estación de la calle 125 en Harlem, a las 6:50 a.m.

Más tarde, otro hombre golpeó a una señora de 71 años en la cara, en un vagón de la línea E en movimiento en Midtown Manhattan, poco antes del mediodía. La policía hizo que la MTA retuviera el tren en la estación de la 7th Avenue de las líneas B/D/E para investigar, pero no encontraron al sospechoso, descrito como un hombre de unos 40 años.

En Twitter, el alcalde Bill de Blasio calificó los ataques de “inaceptables”. “NO toleraremos la violencia en nuestros Metros”, escribió. “Viajé en el Metro ayer y agregué a más de 500 oficiales (NYPD). Nos aseguraremos de que el transporte público sea seguro para todos los neoyorquinos”, prometió.

“No quedó claro de inmediato si alguno de los atacantes hizo comentarios anti-asiáticos, pero la ciudad vio un aumento en los crímenes de odio anti-asiáticos después de que comenzó la pandemia del coronavirus”, originalmente asociada con ese grupo racial, resaltó New York Post. Casos similares también se han visto en otros puntos del país.

A raíz de un aumento en los delitos violentos en el Metro de NYC, MTA ha solicitado al Departamento de Policía de Nueva York 1,000 agentes adicionales para patrullar bajo tierra, además de los 500 asignados por el alcalde.

La noche del viernes para sábado, cuatro personas fueron acuchilladas, dos de ellas fatalmente, aparentemente atacadas al azar por un joven hispano que fue detenido horas después, identificado como Rigoberto López.

This is unacceptable. We will NOT tolerate violence on our subways.

I rode the subway yesterday and added over 500 officers to the beat. We will make sure public transportation is safe for all New Yorkers. https://t.co/N1KT230FBd

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) February 16, 2021