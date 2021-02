Denunció que Vicente Fernández abusó de ella y ahora teme por su vida

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La cantante del regional mexicano, Lupita Castro, está viviendo un nuevo infierno en su vida, pues asegura que ahora que reveló que don Vicente Fernández presuntamente la violó hace 30 años, cuando ella apenas tenía 17, y fungía como telonera en los palenques en donde se presentaba el famoso charro, los terribles recuerdos de aquel marcado incidente volvieron a renacer. Así lo dio a conocer en exclusiva para Grupo Cantón desde California.

“Para mí ha sido un infierno volver a recordar todo esto que me pasó con Vicente. Todo lo que me hizo, el daño que me dejó. Aún no puedo creer que haya abusado de un joven de 17 años, yo no tenía malicia y nunca lo vi con otros ojos, más que de amigos. Mi sueño era casarme de blanco y llegar virgen al matrimonio como mis hermanas, pero el mató ese sueño con lo que me hizo”.

“Después de que él abusó de mí, de mi confianza, yo me quise encerrar en una burbuja, porque no les quería contar nada a mis papás, yo era muy joven, no tenía novio y nunca había besado a nadie. Mi padre sufría del corazón y no le podía decir eso de Vicente porque del coraje o lo enfrentaba o le daba un paro cardiaco”.

Lupita vivía atormentada. “Me callé mucho tiempo… pero vivía un infierno, mi psicólogo me dijo: “tienes que perdonar o enfrentarlo, entonces… ahora con esta contingencia, pues me estaba ahogando y tenía que denunciarlo, porque me dije, me voy a morir y nadie va a saber lo que me hizo Vicente. Así es que empecé a escribir mi libro en donde cuento toda esta terrible historia”.

La estrella ranchera teme ser violentada por los Fernández. “Ahora que Vicente sabe que estoy contando esta historia que hubo entre los dos, tengo miedo de que me vaya a pasar algo, temo por mi vida”, finalizó Lupita.

SABÍAS QUÉ?

Lupita Conoció a Vicente en los foros de Siempre en Domingo; a pesar de que el charro era casado le solicitó a la madre de ella le diera permiso de andar con él en una noche de copas en San Luis Potosí.

