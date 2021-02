Fuertes críticas a Ted Cruz, senador republicano por Texas, por viajar a Cancún mientras miles de personas no tienen electricidad ante la tormenta invernal

Mientras Texas es azotada por una tormenta invernal que ha generado fallas en el servicio de energía que ha dejado a millones de residentes sin servicio, el miércoles el senador Ted Cruz dejó su estado natal y viajó al balneario de Cancún, en México, según informó el periódico The Dallas Morning News.

Después de que fueran reveladas fotos del senador Cruz y su esposa abordando un vuelo de Houston a Cancún se desató una feroz protesta en redes sociales.

Según The New York Times el senador regresa a Texas este mismo jueves mientras que la oficina del senador emitió un comunicado explicando el motivo del viaje a México.

“Con las escuelas canceladas durante la semana, nuestras hijas pidieron hacer un viaje con amigos. Queriendo ser un buen padre, volé con ellas anoche y estoy volando de vuelta esta tarde”, dijo el senador Cruz, añadiendo que, al igual que millones de otros tejanos, su familia había perdido los servicios de calefacción y energía durante la tormenta invernal.

Cruz insistió en que él y su personal han estado “en constante comunicación” con los líderes estatales y locales durante su breve viaje a Cancún mientras el Senado se encuentra en receso esta semana.

Mientras el senador Cruz abandonaba el país, Texas estaba sumido en una crisis que ha dejado a millones de personas sin electricidad, muchas de ellas tampoco cuentan con el servicio de agua potable.

Durante la mañana del miércoles el propio Cruz publicó en su cuenta de Twitter sobre la intensidad de la tormenta invernal en donde escribió: “Manténgase a salvo y por favor continúe siguiendo las advertencias y actualizaciones proporcionadas por los funcionarios estatales y locales”.

Ted Cruz, de 50 años, ganó la reelección en 2018 contra Beto O’Rourke con menos del 51% de los votos. Durante esa elección Cruz promovió de manera agresiva sus esfuerzos durante la emergencia del huracán Harvey.

Los críticos del senador Cruz han estado recordando en redes sociales los tweets que el senador escribió el verano pasado cuando criticó al gobierno de California por ser “incapaz de realizar incluso las funciones básicas de la civilización” después de que el gobernador del estado solicitó a los residentes que conservaran la electricidad cuando el estado registró una serie de incendios forestales. En esa ocasión Cruz arremetió contra la política energética de California.

California is now unable to perform even basic functions of civilization, like having reliable electricity.

Biden/Harris/AOC want to make CA’s failed energy policy the standard nationwide.

Hope you don’t like air conditioning! https://t.co/UkKBq9HkoK

— Ted Cruz (@tedcruz) August 19, 2020