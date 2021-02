Descubren algo nunca visto en Nueva York: un laboratorio de conversión de metanfetamina y además en zona escolar; 3 hispanos detenidos

Una redada antidrogas en El Bronx (NYC) reveló una escena al estilo de la extinta serie de televisión “Breaking Bad”: cristales de metanfetamina ardiendo sobre una estufa, paquetes envueltos de drogas, píldoras y productos químicos suspendidos en el aire.

La redada descubrió lo que las autoridades llamaron “el primer laboratorio de conversión de metanfetamina conocido en la ciudad de Nueva York”, un proceso que se utiliza para convertir metanfetamina cruda en cristal refinado.

El laboratorio improvisado estaba ubicado dentro de un apartamento de Kingsbridge Avenue, frente a la escuela primaria Milton Fein y cerca de otros dos edificios escolares, según un comunicado. Allí se encontraron 22 libras de metanfetamina, 45 gramos de heroína, 2 mil pastillas, y arrestaron a tres hispanos, dijeron las autoridades.

“Es raro, y extremadamente peligroso, descubrir un laboratorio de conversión de metanfetamina en un área densamente poblada como la ciudad de Nueva York”, dijo Bridget G. Brennan, fiscal especial de narcóticos de la ciudad, citó Patch. “Los productos químicos que no se manipulan correctamente emiten humos tóxicos, provocan incendios e incluso pueden explotar. En este caso, el laboratorio estaba ubicado en un gran edificio de apartamentos de seis pisos, directamente frente a una escuela primaria pública”.

Agentes de la DEA y oficiales de la policía de Nueva York llevaron a cabo la redada el 3 de febrero después de una extensa vigilancia fuera del apartamento, revelaron las autoridades esta semana.

Los policías antidrogas habían observado a tres hombres -Luis Reyes (26), Inoel Acosta (35) y Ángel Zepeda (49)- caminando continuamente dentro y fuera del Apt. 6A dentro del edificio 3204 Kingsbridge Ave. A veces llevaban bidones de un galón de acetona u otros contenedores grandes, dijeron las autoridades.

Se suponía que el apartamento estaba vacío. Pero después de que la policía detuviera a Acosta y Reyes, entraron en la morada y fueron recibidos de inmediato por el olor a acetona.

“Agentes y oficiales encontraron una olla grande de metal en el quemador de la estufa con un tamiz que contenía metanfetamina de cristal”, detalló el comunicado. “Además, debajo del fregadero se colocaron 12 ladrillos -que pesaban aproximadamente 20 libras- de polvo de metanfetamina en bolsas de compras reutilizables; además metanfetamina cristalina (aproximadamente 2 libras), unos 45 gramos de heroína y miles de pastillas. Las píldoras encontradas en la redada parecían ser oxicodona y Percocet, pero las autoridades sospechan que podrían ser falsificaciones.

La policía continuó vigilando el apartamento durante la siguiente semana, durante la cual vieron a Zepeda, el superintendente del edificio, llevando químicos y otros suministros adentro. Las autoridades lo arrestaron el 11 de febrero.

También desmantelaron de manera segura el laboratorio, que contenía sustancias químicas tóxicas riesgosas para la salud y podrían incendiarse o explotar, recalcaron las autoridades.

