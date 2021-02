Ricardo Crespo emite comunicado donde niega los abusos contra su hija de 14 años

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Luego de su detención por presuntamente haber abusado sexualmente de su hija de 14 años, el actor Ricardo Crespo rompió el silencio y emitió un comunicado de prensa en donde dejó claro que ‘no callará’ y contará su verdad, ante los señalamientos de los que se le acusa.

DETIENEN a RICARDO CRESPO ACUSADO de ABUSAR de SU HIJA

La @FiscaliaCDMX detuvo y envió a prisión al actor @ricardocrespotv

En diciembre, su esposa lo denunció en la Fiscalía para Delitos Sexuales.

Lo acusa de violar a su hija de 14 años.

La Fiscalía pidió apoyo a @SSC_CDMX pic.twitter.com/1ItNwGoyCu — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 16, 2021

“Tras estas primeras horas que ya se han convertido en días de incertidumbre y dolor, he llegado a la conclusión, como expresa la sabiduría popular y dice bien: ‘el que calla otorga’”, menciona esto último con la finalidad de argumentar que él no es culpable de los cargos que se le imputan.

El actor destacó que su versión de los hechos, a los que calificó como ‘monstruosos’, debe ser conocida: “(…) luchar para que mi verdad sea conocida y con mayor importancia en este caso, por la naturaleza de los monstruosos hechos”.

También dijo que había decidido no hacer comentarios porque incluso él se mantenía ‘sorprendido’ ante las acusaciones, que aparentemente desconocía, por las cuales se encuentra detenido:

“Hasta este momento he optado por no hacer declaraciones al respecto, pues yo mismo me encontré sorprendido, paralizado y atónito ante la gravedad de los cargos delictivos que se me achacan (…) pero ahora poniendo en perspectiva la situación actual llego a la conclusión que es momento de NO CALLAR”, pretende pelear por su inocencia.

“Ignoro el motivo por el cual mi exesposa y presuntamente mi hija hayan denunciado los inconcebibles actos, pues el único juicio que de nuestra en relación se ha ventilado es el divorcio, cuya sentencia data del 2017 y dentro del cual, de los supuestos hechos que ahora se me imputan, nada dijo en su momento”, externó el actor.

Como medida cautelar, el juzgador ratificó que Ricardo deberá permanecer bajo prisión preventiva oficiosa y fijó tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Sigue leyendo: Detienen al actor Ricardo Crespo, acusado de abusar sexualmente de su hija de 14 años