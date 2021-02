Adolescente pandillero causó 3 muertes al chocar auto robado huyendo de la policía en Nueva York

Nahriek Belford admitió haber causado un triple accidente fatal que mató a su hermano mayor y a una pareja de ancianos en Middle Island (NY).

El accidente de alta velocidad sucedió en febrero de 2019 y dejó un SUV cortado por la mitad y otro vehículo destruido, causando la muerte de Angelo Belford (19) y los esposos Jerome y Randee Weingarten, de 74 y 71 años.

El conductor acusado, que en ese momento tenía 17 años, se declaró culpable de agresión y homicidio esta mes, dos años después del accidente fatal.

Los fiscales dicen que conducía un automóvil robado y huía de la policía a alta velocidad cuando se estrelló contra la camioneta de los Weingartens, quienes iban a su vivienda en Middle Island Road.

“Estaba claro que el acusado tenía la intención de huir”, dijo Brendan Ahearn, asistente del fiscal de distrito Suffolk, Long Island. “Aceleró a altas velocidades, pasando varias luces rojas. Es un miembro identificado de la pandilla Blood. Está afiliado al grupo NBK, Natural Born Killers”.

A cambio de una declaración de culpabilidad, se espera que Belford sea condenado a ocho años tras las rejas, con cinco años de supervisión posterior a la liberación. Será sentenciado el 25 de marzo, acotó News12.

