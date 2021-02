Es oficial: Fernando Tatis Jr. firma el contrato más largo en la historia de la MLB

El shortstop dominicano Fernando Tatis Jr., la imagen de la franquicia de los Padres de San Diego tiene asegurada su presencia con el equipo californiano de la Liga Nacional durante largo tiempo después de firmar este lunes, de manera oficial, una extensión de contrato de 14 años y $340 millones de dólares.

Será la tercera extensión más grande de la historia en términos de dinero total y la más larga en términos de años adicionales en el contrato del jugador.

“Sé que Fernando es joven, pero tiene mucho talento y está enfocado en qué quiere hacer en su carrera. Tenemos muchísima confianza en su persona, es maduro, y tiene mucha idea en su cabeza de qué quiere en los próximos 14 años”, aseguró A.J Peller, gerente general de los Padres.

Por su parte, Fernando Tatis Jr. confesó que está consciente del reto y las expectativas hacia su persona que tendrá con esta histórica extensión de contrato. “Es un reto muy grande, es mucha responsabilidad, estamos mirando hacia el futuro, y a trabajar que es lo más importante”, reconoció en la conferencia de prensa

“San Diego es el lugar ideal para convertirlo en mi hogar. Todo lo que conlleva a la organización, a AJ, el dueño, todos han ido construyendo y demostrando una cultura ganadora. Es una ciudad que amo, los aficionados son increíbles, se convirtió fácil para mí decir que sí y estoy agradecido con todos”, añadió.

He’s here to stay. Fernando Tatis Jr. takes the stage from #PadresST for his press conference following his contract extension announcement. https://t.co/xt42OxFfmD

— San Diego Padres (@Padres) February 22, 2021