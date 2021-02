Vanessa Bryant enfurecida con famoso rapero por canción en la que habla del accidente de Kobe

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El rapero estadounidense Meek Mill está en el ojo del huracán por su polémica canción sobre Kobe Bryant, “Don’t Worry (RIP Kobe)”, que en español quiere decir “No te preocupes, descanse en paz, Kobe”.

Una letra que, lejos de ser un homenaje, ha indignado a las redes sociales por una frase concreta que frivoliza con el accidente mortal de la exestrella de la NBA.

“’And if I ever lack I’m going out with my chopper, it be another Kobe’, que podría traducirse como: ‘Y si alguna vez me falta, salgo con mi helicóptero, será otro Kobe’”, dice una de las rimas.

“I’m going out with my chopper, it be another Kobe” – Meek Mill pic.twitter.com/VfzoFIRVo6 — Ball Fade➐ (@ballfade_) February 18, 2021

Palabras que no han pasado para nada desapercibidas para Vanessa Bryant, quien a través de sus redes sociales expresó su malestar sobre la composición del rapero y que ha calificado como “extremadamente irrespetuosa y desconsiderada”.

“No conozco nada de tu música, pero creo que puedes hacerlo mejor que esto”, redactó Vanessa en stories de Instagram.

Y añadió: “Si eres fan, está bien, hay una mejor manera de mostrar tu admiración por mi esposo. Esto carece de respeto y tacto”.

Vanessa Bryant responds to Meek Mill’s line in his latest song, calling it insensitive an disrespectful to the late, great Kobe. pic.twitter.com/xLAKsnYBCV — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) February 23, 2021

Tras esta pronunciación de la viuda de Kobe, Meek dio a conocer en twitter que le ofreció sus disculpas:

“Me disculpé con ella en privado hoy, no en público”, publicó en el tuit.

Todos los acontecimientos que rodearon la muerte de uno de los basquetbolistas más queridos de la historia, se han tratado con delicadeza, pues Vanessa siempre ha pedido respeto por la privacidad de su familia que, en el mismo accidente, perdió a Gianna, una de las hijas que tuvo con Kobe.

I apologized to her in private earlier today not to the public…Nothing I say on my page directed to a internet viral moment or the family of a grieving woman! If you care about someone grieving change the subject! — Meek Mill (@MeekMill) February 23, 2021

Sigue leyendo: Malia Obama será la escritora de una nueva serie sobre Beyoncé para Amazon