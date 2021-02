‘Sex and the city’ se queda sin otro de sus personajes

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

A principios de este año se anunció que estará de vuelta la icónica serie ‘Sex and the city’ a través del nuevo título ‘And Just Like That’, que contará con 10 episodios, cada uno de media hora.

Y también se había revelado que el personaje que no regresaría a la historia, que habla sobre la vida de cuatro mujeres neoyorquinas, sería nada más y nada menos que la polémica Samantha Jones, interpretada por Kim Cattrall.

Ahora, aseguraron que Chris Noth, mejor conocido como Mr. Big, tampoco participará en el proyecto.

De acuerdo con Page Six, medio de comunicación que informó sobre esto, Chris no volverá a interpretar su papel como la pareja amorosa de Carrie Bradshaw, que da vida Sarah Jessica Parker.

“Nos hemos enterado de que Chris Noth no volverá a interpretar su papel del icónico Mr. Big en el reboot de ‘Sex and the City’”, declaró el portal.

No se han especificado las razones ni cómo se justificará la salida de un personaje tan central y que apareció tanto en las seis temporadas de la serie como en las dos películas posteriores.

Asimismo, David Eigenberg, el actor que le dio vida a Steve Brady, el esposo de Miranda, tampoco aparecerá en el reboot, o al menos eso es lo más probable.

“También nos dijeron que David Eigenberg, quien interpretó al interés amoroso de Miranda Hobbes, Steve Brady, tampoco regresará, pero un representante le dijo a Page Six el jueves que el actor está en negociaciones para aparecer en la serie”, indicó el medio en su informe.

Por otra parte, Parker reveló para la revista ‘Vanity Fair’ que el regreso de las neoyorquinas se verá atravesado por la pandemia de Covid-19 debido a que fue un evento tan trascendental en la ‘Gran Manzana’, razón por la que abordará la problemática sanitaria de la ciudad.

