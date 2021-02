Exigen a Cuomo liberar a presos vulnerables al COVID-19 y plan de vacunación efectivo en cárceles de NY

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Decenas de manifestantes se pararon este miércoles en la entrada de las oficinas gel Gobernador de Nueva York, en Manhattan, para exigirle a Andrew Cuomo que “respete la vida de los reclusos” de las cárceles alrededor del Estado, y que implemente medidas que protejan los derechos de la población carcelaria en medio de la pandemia del COVID-19.

Con pancartas y arengas, en las que gritaban frases como “el Covid tras las rejas es igual a la muerte”, “liberación de reclusos y vacunas” y “clemencia es decencia y decencia es clemencia”, médicos, líderes comunitarios, defensores de los internos y exreclusos exigieron a la Administración Cuomo que libere a los internos mayores de 65 años y a todos aquellos presos vulnerables al COVID-19.

Hasta el momento han muerto 32 reclusos en los penales de Nueva York, a causa del COVID-19, y de los 32,604 internos que hay, se han registrado 5,686 casos positivos, que según los manifestantes son la mejor prueba para confirmar que hay una crisis del coronavirus por encima de cualquier índice estatal.

“Yo estuve 29 años en la cárcel y casi muero sin poder ir al hospital. Casi no puedo contar la historia y como funciona el sistema de prisiones va contra la salud pública”, aseguró Marc Shirvinton, de la organización Alternativas de la Comunidad. El exrecluso aseguró que los internos están tan echados a su suerte en protecciones contra el COVID-19 en las cárceles, que debido al número de presos es imposible mantener distancia social y las máscarillas que utilizan muchos, ha sido la misma desde hace meses.

Petal Miranda, de la organización RAPP (Release Aging People in Prision), criticó a la Administración Cuomo por dejar rezagados a los reclusos y no tomar medidas efectivas para proteger sus vidas.

“Lo que está haciendo Cuomo es una negligencia. No está dando protección ni salud pública. A la gente que está encarcelada la está matando el COVID con índices muy altos. El Gobernador tiene el poder de dar clemencia a reclusos y el año pasado solo dio 12″, comentó la activista, quien también señaló que no hay un programa real de vacunas para presos. “Estamos pidiendo que se siga el mapa de justicia y que saquen a personas viejas y vulnerables de las cárceles, porque si no se van a morir y también que haya un plan de vacunación en las cárceles, porque la vacunación no está siendo efectiva. Cuomo dijo que no hay un plan de dar vacunas a la gente en las cárceles y ellos son los más vulnerables”.

La organización Legal Aid Society pidió al gobernador Cuomo que amplíe el acceso a la vacuna COVID-19 para incluir a todos los neoyorquinos encarcelados.

“Si bien damos la bienvenida a la noticia de que nuestros clientes jóvenes en entornos congregados ahora tendrán acceso a la vacuna COVID-19, es imperativo que nuestros clientes encarcelados en prisiones y cárceles obtengan acceso de inmediato“, dijo Legal Aid Society, que ha abogado por la liberación de reclusos vulnerable y mayores. “El COVID-19 todavía hace estragos en estas instalaciones en todo el estado, y cualquier retraso adicional solo resultará en más infecciones y más muertes. Instamos al gobernador Cuomo a que otorgue este alivio esencial ahora”.

Administración se defiende

A pesar de las críticas y las exigencias, consignadas en una carta que los manifestantes entregaron en la Gobernación, la Administración Cuomo, a través del Departamento de Correccionales y Supervisión Comunitaria (DOCCS), negó que los reclusos de Nueva York no estén siendo protegidos contra el COVID-19 y que estén siendo relegados en el proceso de vacunación. El DOCCS destacó que desde principios de febrero dieron inicio al programa de vacunación en los penales.

“El DOCCS comenzó a vacunar al personal y a las personas encarceladas de 65 años o más, el viernes 5 de febrero. Hasta la fecha, se han administrado más de 6,750 vacunas. La distribución de vacunas continuará durante la semana y esperamos completar las primeras vacunas para todo el personal interesado y las personas encarceladas mayores de 65 años para el final de la semana”, aseguró Thomas Mailey, Vocero de Correccionales.

El DOCCS destacó que han tenido una labor de reducción de la población carcelaria muy efectiva, y que desde enero del año pasado las cifras de reclusos han disminuido en 11,600 personas, haciendo que los números actuales de 32,604, sean los más bajos en las prisiones del estado de Nueva York desde 1984.

Las autoridades carcelarias también mencionaron que debido a la emergencia de salud pública del COVID-19, han implementado oportunidades de liberación anticipada para reclusos vulnerables, basadas en revisiones minuciosas e individualizadas y un total de 3,795 presos con delitos no violentos han recibido ese beneficio, entre ellos 12 mujeres embarazadas.

