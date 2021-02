Sádico intentó violar a dos mujeres una misma noche en Nueva York

Rashaid Todman fue arrestado y acusado de intentar violar a dos mujeres en una misma noche en El Bronx (NYC).

Todman, de 37 años, enfrenta cargos de intento de violación, abuso sexual y tres cargos de tocar a la fuerza, según la policía.

El sospechoso intentó violar a dos mujeres en El Bronx el sábado. También fue relacionado con un tercer incidente después de que una mujer lo denunciara el lunes, dijo el jefe de detectives de la policía de Nueva York, Rodney Harrison. “Este perpetrador definitivamente tiene algunos problemas que deben abordarse”.

Según las autoridades, Todman tocó a tientas a una mujer de 29 años dentro de un edificio cerca de Morris Avenue y East 177th Street alrededor de las 6 p.m. del sábado y huyó cuando la mujer se resistió.

Menos de una hora después, a unas pocas cuadras de distancia, el hombre se acercó a una mujer de 39 años por la espalda, cerca de Morris Avenue y East 174th Street. La obligó a tirarse al suelo, le bajó los pantalones e intentó agredirla sexualmente. Pero él huyó cuando ella se defendió.

Todman fue encontrado después de una pista en Harlem, el lunes, detalló Pix11.

Man arrested in attempted rape of 2 women in the Bronx, police sayhttps://t.co/gf0o1OAfGM pic.twitter.com/CZ2LZLC32s

— PIX11 News (@PIX11News) February 23, 2021