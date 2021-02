Autoridades piden “que no cunda el pánico” por nueva variante del COVID-19 hallada en NYC

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

“Entendemos que al oír sobre esta nueva variante del coronavirus la gente se alarme, y yo también estoy preocupado por ello, pero todavía no hay bastante información y hasta que no haya evidencia suficiente sobre los impactos de la variante, como si es más transmisible, no podemos asumir lo peor hasta que no tengamos la verdad completa“, así respondió el alcalde Bill de Blasio este jueves, a insistentes preguntas enfocadas en la nueva cepa del COVID-19 descubierta en la ciudad de Nueva York.

La nueva variante conocida como B.1.526, y que tendría algunas características de la cepa desarrollada en Sudáfrica, fue descubierta por investigadores de la Universidad de Columbia y el Instituto de Tecnología de California (Caltech), quienes aseguran que la han encontrado en por lo menos 12% de las pruebas de coronavirus realizadas hasta mediados de febrero en la ciudad de Nueva York.

Y aunque los investigadores ya alertaron al Estado de Nueva York y a la Ciudad, así como a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las autoridades de la Gran Manzana pidieron a la población “que no cunda el pánico” porque la información es muy preliminar.

El Dr. Jay Varma, el principal asesor de Salud del Alcalde, fue muy directo en su mensaje a los neoyorquinos: “Hay que ser un escéptico cuando se escuchan todas estas noticias, porque no todas las variantes son una razón de alarma para la salud pública. Algunas variantes, son solo eso… una variante diferente, y que no tiene porque representar un peligro por no ser más contagiosas, por ejemplo”.

El experto aseguró que con la información que se tiene hasta ahora con los estudios realizados por la Universidad de Columbia y Caltech sobre la nueva ‘cepa neoyorquina’, sí se considera un “asunto de gran interés” para las autoridades de Salud y que se está siguiendo muy de cerca, pero todavía no es suficiente como para cambiar las políticas de salud pública ya que aún se necesitan más datos y análisis.

“Lo más importante es que todos debemos seguir haciendo lo que hasta ahora hemos hecho, y reconocemos que es doloroso y difícil, pero la persistencia es muy importante, como seguir el uso de máscaras y hasta las nuevas guías de usar dos máscaras, mantener la distancia y lavarse las manos”, insistió el Dr. Varma.

Y sobre algunos reportes que aseguran que las vacunas disponibles no funcionarían para atacar esa nueva cepa, el Alcalde insistió que todavía “no hay los datos y análisis suficientes de científicos que demuestren que las vacunas no son efectivas en estas nuevas variantes, y eso es algo en lo que tenemos que enfocarnos”.

Y al reforzar ese punto de De Blasio, el Dr. Varma dijo que todavía hay un “vacío de información en los reportes científicos sobre lo que está pasando con estas nuevas variantes, y hay gente que están haciendo análisis de resultados de pruebas en laboratorios, como que hay una mutación del virus, y que realmente no demuestran todavía los efectos en la inmunidad de las personas y es por eso que hay que esperar para hacer pruebas clínicas para llegar a más conclusiones”.

¿Variante dispara casos en NYC?

El hecho de que la tasa de positividad de contagios de coronavirus en la ciudad de Nueva York no esté disminuyendo de manera más acelerada como en otras partes del estado, no se debe a la aparición de estas cepas aquí. Así lo aclaró el comisionado de Salud el Dr. Dave Chokshi, al insistir que todavía “no tenemos evidencias de que la variante B.1.526 esté contribuyendo a la trayectoria de casos, que enfatizamos sí se están reduciendo”.

El ‘máximo doctor de la Ciudad’ también descartó que esta cepa se esté concentrando en un lugar específico de la ciudad. “Es importante recalcar que a diferencia de la cepa del Reino Unido, la que estamos siguiendo con mucho cuidado, la ciencia alrededor de esta en Nueva York es menos estable y hay que seguir esperando más análisis de estos laboratorios, porque todavía son muy exploratorios con respecto a los efectos en el mundo real, y eso tienen que ser lo más importante desde el punto de vista de la salud pública: como si se transmite más rápido, si causa enfermedades más severas o si reduce los efectos de las vacunas, y todavía no ha evidencia de que ese sea el caso”.

De Blasio también descartó que la tasa de positividad de contagios de coronavirus en la ciudad de Nueva York no está disminuyendo de manera más acelerada debido a la nueva variante, asegurando que la diferencia es que la Gran Manzana es uno de los lugares más densamente poblados del país y por eso la pandemia tienen más impacto, y también por la gran cantidad de pruebas diarias que se realizan, y eso arroja una muestra más grande de casos positivos.

Qué se sabe de la nueva variante: