Buttergate: qué hay detrás de la mantequilla dura que no se derrite y que tiene molestos a los canadienses

Mantequilla dura, difícil de untar, que no se derrite a temperatura. En Canadá hay una situación con la mantequilla que tiene a los consumidores inconformes y esperando respuesta. El caso se ha bautizado como “buttergate”.

Ha habido muchas especulaciones por la mantequilla dura en las últimas semanas. Mientras algunas personas culpan al invierno, una de las teorías que más se destaca podría conducir a la causa real del problema y resulta más inquietante, se trata de la alimentación de la vaca, apuntando especialmente al aceite de palma.

Dairy Farmers of Canada (DFC) ha escuchado las preocupaciones de los consumidores y no desecha la posibilidad de que el aceite de palma sea la causa de la mantequilla dura. La DFC está pidiendo a los productores de leche que consideren alternativas a los suplementos de palma. Mientras, se trabaja con un grupo de expertos para analizar el caso.

Partamos de que el aceite de palma es una grasa saturada y como lo señala la Asociación Americana del Corazón (AHA) “las grasas saturadas suelen ser sólidas a temperatura ambiente”.

Ya hay grasa saturada de manera natural en la mantequilla, en teoría, el aceite de palma vendría a incrementar este tipo de grasa y hacer más duro el producto.

Los reclamos por los cambios en la mantequilla han surgido luego de que hubo un crecimiento en la demanda del producto. Según los productores de leche de Canadá, las ventas minoristas de mantequilla aumentaron un 12,4 por ciento en 2020. Hubo una mayor cantidad de gente encerrada horneando en casa.

La producción de leche de 2020 superó la de 2019 y es ahí donde surge la teoría sobre el uso de aceite de palma en la alimentación de las vacas.

La cocinera y autora de libros de cocina Julie Van Rosendaal encendió las redes al señalar entre sus teorías los cambios específicos en la alimentación de las vacas en un intento de aumentar el rendimiento. Lo que lleva a más ácidos grasos saturados en la mantequilla y con ello a que sea más sólida a temperatura ambiente.

Something is up with our butter supply, and I’m going to get to the bottom of it. Have you noticed it’s no longer soft at room temperature? Watery? Rubbery? pic.twitter.com/AblDzGiRQY

— Julie Van Rosendaal (@dinnerwithjulie) February 5, 2021