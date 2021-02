Violencia creciente de mujeres: arrestan a hispana por intento de homicidio “al azar” en el Metro de Nueva York

Luz Sánchez fue arrestada y acusada de múltiples cargos, incluido el intento de homicidio, por empujar a una señora hispana “al azar” a los rieles del Metro de Nueva York.

Sánchez, de 29 años, es sospechosa de haber empujado a Rosa Galeas (54), mientras la víctima esperaba el Metro en la estación de la calle 174, en El Bronx, la mañana del martes 9 de febrero.

El arresto se produjo más de dos semanas después de que el comisionado del Departamento de Policía de Nueva York, Dermot Shea, prometiera “prisión judicial completa” para detener a la presunta agresora.

Las imágenes de vigilancia obtenidas por la policía identificaron a la sospechosa subiendo al autobús Bx21 inmediatamente después del ataque.

Galeas sufrió magulladuras y sustos por el incidente, lo que la dejó con dolor en todo el cuerpo. “Siempre tengo miedo de que alguien pueda lastimarme, así que no camino cerca del tren”, declaró al New York Post. “Siempre me alejo, pero esta persona era una mujer joven y, no sé, me empujó con tanta fuerza. La segunda vez, me caí”.

En las últimas semanas han aumentado los ataques violentos protagonizados por mujeres sin cómplices dentro del transporte público de Nueva York, entre robos, golpes, empujones y apuñalamientos.

La violencia y “crisis de salud mental” que vive la ciudad están causando estragos en el sistema de transporte, denunció la jefe de tránsito de la ciudad (NYC Transit), Sarah Feinberg, en una carta enviada en enero al alcalde Bill de Blasio.

Los funcionarios de tránsito dicen que la delincuencia en general ha disminuido en el Metro, y el número de pasajeros se ha reducido en 70% por la pandemia, pero han subido las agresiones.

