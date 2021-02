Lady Gaga recupera a sus perros robados en el violento asalto a su paseador

Los perros de Lady Gaga, Koji y Gustav, secuestrados tras un tiroteo a su paseador en Hollywood, ya han sido entregados en perfectas condiciones y sin heridas a los representantes de la cantante de Pop.

“Los dos perros de Lady Gaga fueron entregados a una estación de policía local. Y se han reunido de manera segura con representantes de la cantante”, informó el Departamento de Policía de Los Angeles en Twitter.

Both of Lady Gaga’s dogs have been turned in to a local police station, and they have been safely reunited with Lady Gaga representatives. https://t.co/c5Z5QMa944

— LAPD HQ (@LAPDHQ) February 27, 2021