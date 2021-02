Billy Joe Saunders ya calienta el pleito contra “Canelo” Álvarez: “solo yo tengo la mentalidad para derrotarlo”

Apenas se anunció la fecha para la pelea por la unificación del título súper mediano entre Saúl “Canelo” y Billy Joe Saunders y el boxeador británico ya se manifestó al respecto. Por supuesto que se cree capaz de derrotarlo, de hecho cree que es el único:

“Soy el único que tiene el juego de pies, la habilidad y la mentalidad para abrir la puerta del Canelo”, declaró Saunders para la promotora Matchroom, que organizará la pelea que se llevará a cabo el próximo 8 de mayo en una sede por confirmar.

🗣️ “I believe I am the only one with the footwork, knowhow, skillset, mindset and brain to unlock that door in Canelo!" – @bjsaunders_ #CaneloSaunders

