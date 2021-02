Hospitalizaron de urgencia a “Cepillín”: “Le pido a la gente que oren por mí”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Este fin de semana Ricardo González “Cepillín” tuvo que ser ingresado de emergencia a un hospital en México. Ante la consternación y preocupación de su público, fue el propio payasito quien explicó qué sucedió.

“Nunca me imaginé que me iba a pasar eso, imagínate, bajando la escalera, que me iba a ir, por la edad o por lo que tú quieras… Ya me iba a caer y me agarré del pasamanos, y me di dos chicotazos de vuelta y sentí el tirón en la columna”, dijo “Cepillín” a “Chisme no like”.

Sí, González trastabilló al bajar la escalera y se lastimó la columna vertebral, por lo que será intervenido quirúrgicamente.

“Cepillín” pidió a la gente que lo quiere, oraciones. “Primero Dios, le pido a la gente que pidan por mí, para que todo salga bien”.

En una larga carrera en el mundo del circo y el espectáculo, esta no es la primera ocasión que “Cepillín” sufre una caída.

“Yo he ido bien loco toda la vida, me caí en el trapecio, he sido muy hiperactivo. Ahora, el parkour, pero yo el parkour lo hago desde hace 50 años. Es lo que la mamá le dice a uno cuando está uno chico, ‘todo te va a salir cuando seas grande, todos los golpes te van a salir’. Entonces imagínate, 50 años de payaso, 75 de edad, pandemia, COVID, y todo ese rollo, y de repente, me pasa lo de la columna, no digo, es más fácil que me orine un perro. Pero Covid no he padecido gracias a Dios”, concluyó.

