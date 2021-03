NYPD revela video de asalto armado a mujer en su departamento en Queens

El NYPD busca a dos sujetos que asaltaron a una mujer de 35 años en su departamento en Flushing, Queens.

Parte de la agresión, ocurrida el 26 de febrero a las 6:40 p.m., quedaron grabados en un video dado a conocer por las autoridades policiacas.

“Unn sujeto muestra un arma y amenaza con disparar a la mujer anmtes de quitarle el dinero y otras propiedades”, indicó el NYPD.

WANTED for ROBBERY: On 2/26, at 6:40 PM, in Flushing, Queens, 2 suspects entered the apartment of a 35-year-old year female. One individual displayed a firearm & threatened to shoot her before removing her cash & other property. Any info? Call/DM @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/MQ0QjK8MeB

