Arrestaron a madre de niña de 4 años abandonada en una calle del Bronx a la medianoche

NYPD arrestó ayer a Sadeekah Abdul Salaam, madre de una niña de 4 años encontrada deambulando por El Bronx durante el fin de semana.

Salaam (32) ha sido acusada de peligro imprudente, amenazar el bienestar de un menor y abandonarlo, según fuentes policiales citadas por New York Post.

La niña, que dijo llamarse Sidaya, fue encontrada deambulando por El Bronx poco después de la medianoche del sábado en el área de Prospect Avenue y East 156th Street, en la sección Longwood. Un video de vigilancia la mostró caminando frente a 679 Fox St, incluso cruzando la calle sola, detrás de una mujer adulta, unos 10 minutos antes de ser hallada sin compañía.

Según las imágenes, la mujer continuó hacia el oeste por Leggett Avenue y Fox Street. La policía no ha precisado si la adulta captada en el video es la madre ahora detenida.

Tras ser encontrada deambulando, la menor fue llevada al Lincoln Medical Center para su evaluación. Se diagnosticó en buen estado de salud y fue entregada a la Administración de Servicios a la Niñez (ACS).

