Cuándo es lo más pronto que podría llegar el tercer cheque de estímulo una vez Biden firme la legislación

Una vez el paquete de estímulo de la Administración Biden que incluye cheques de $1,400 dólares sea aprobado por ambas cámaras en el Congreso de Estados Unidos y sea firmado por el presidente, la liberación de los primeros pagos tomaría menos de una semana, a juzgar por el segundo proceso de distribución.

Como parte de la segunda ronda, el entonces presidente Donald Trump firmó la legislación proveniente de la Legislatura el 27 de diciembre.

Dos días después, su secretario del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin, anunció a través de su cuenta de Twitter que los primeros cheques de estímulo habían sido liberados.

Estos pagos fueron dirigidos a las cuentas de banco de los beneficiarios que le suministraron esa información al Servicio de Rentas Internas (IRS).

.@USTreasury has delivered a payment file to the @FederalReserve for Americans’ Economic Impact Payments. These payments may begin to arrive in some accounts by direct deposit as early as tonight and will continue into next week (1/2)

— Steven Mnuchin (@stevenmnuchin1) December 29, 2020