Se desploma la popularidad de gobernador Cuomo por debajo de Trump: hundido en escándalos y con su partido Demócrata en contra

Tras disfrutar una popularidad nacional sólida durante la pandemia, especialmente entre los Demócratas que adversaban la gerencia federal de Donald Trump, ahora el gobernador de Nueva York está viviendo un desplome en las encuestas.

Obvia y rápidamente afectado por tres recientes denuncias de acoso sexual y el resurgimiento de las pesquisas por las muertes masivas en ancianatos por un decreto suyo de marzo pasado, el apoyo a Andrew Cuomo ha caído los últimos días, mientras incluso sus compañeros Demócratas claman por su renuncia o destitución del cargo que ejerce desde 2011. Su actual tercer período terminaría el 1 de enero de 2023.

Su índice de apoyo bajó a 38%, mientras 48% lo rechaza, según una última encuesta conjunta de News Nation, Pix11 y Emerson College. Y 64% piensa que no debería ser reelegido para un cuarto mandato en noviembre de 2022, como aspira.

En comparación, una encuesta de Emerson realizada en abril pasado reportó una altísima aprobación de 71% al manejo de Cuomo de la pandemia de coronavirus. Incluso hace menos de un mes, una encuesta de Siena College reportó que la mayoría seguía respaldando (61%) su gestión en la pandemia, aunque al mismo tiempo 55% de los neoyorquinos lo consideraba responsable por las muertes masivas de residentes, parientes y empleados de ancianatos tras su orden del 25 de marzo para que los geriátricos aceptaran pacientes con coronavirus dados de alta de los hospitales.

Al momento Cuomo ha negado haber actuado mal en todos los casos que se le señalan y no ha dado ninguna indicación pública de que esté considerando dimitir o siquiera abandonar su deseo de optar al cargo por cuarta vez. Su fallecido padre, Mario Cuomo, también fue gobernador por tres períodos (1983/1994), hasta ser vencido por George Pataki (R) al buscar otra reelección.

El sondeo también arrojó que casi la mitad de los votantes (45%) cree que Cuomo debería renunciar por su manejo de la pandemia de COVID-19 en los asilos de ancianos, mientras 36% apoya que siga en el cargo y 19% se mostró indeciso.

Otra nueva encuesta, del Centro de Estudios Políticos Estadounidenses (CAPS) de Harvard y Harris Poll, le dio a Cuomo una calificación de favorabilidad neta nacional de -11%. Esa es una disminución de 22 puntos desde julio de 2020, la última vez que ese sondeo analizó específicamente al gobernador de Nueva York.

Con esa caída de 11%, la calificación de Cuomo es ahora más baja que la del polémico ex mandatario Donald Trump y apenas un poco más alta que la del senador Ted Cruz, recientemente cuestionado por viajar a México de vacaciones durante la emergencia invernal en Texas.

Esa encuesta nacional consultó en línea a votantes registrados del 23 al 25 de febrero, cuando apenas comenzaban las denuncias de acoso sexual, destacó NBC News.

Según este sondeo, 71% cree que Cuomo sí ocultó los datos de muertes en ancianatos y por ello debería ser procesado; y 31% dijo tener una opinión favorable del gobernador, frente a 42% en contra.

Ayer, la Asamblea Estatal de NY limitó el uso de los poderes de emergencia por la pandemia que gozaba Cuomo, que estarían vigentes hasta el próximo 30 de abril.

