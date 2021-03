Andrew Cuomo rompe el silencio y pide disculpas por casos de acoso sexual y dice que no renunciará

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El gobernador Andrew Cuomo rompió el silencio este miércoles, y por primera vez en nueve días respondió preguntas sobre el escándalo que enfrenta por acusaciones de acoso sexual, diciendo que sin duda “colaborará completamente con la investigación independiente que iniciará la fiscal general Letitia James sobre las denuncias en su contra”.

“Quiero que los neoyorquinos oigan por mi directamente sobre esto. Primero apoyo el derecho de las mujeres en dar un paso adelante y hacer denuncias. Ahora entiendo que actué de manera que algunas personas se sintieron incómodas, y segundo quiero que sepan que no actué de forma intencional y sinceramente pido disculpas. Me siento mal por esto y estoy avergonzado. Y esto es algo que no es fácil de decir pero es la verdad”.

Mirando directamente a la cámara y con la voz entrecortada, dijo tajantemente: “Quiero que los neoyorquinos sepan que siento mucho cualquier dolor que haya causado a cualquier persona, y seré ahora una mejor persona luego de esta experiencia”.

Lo que comenzó como la rutinaria rueda de prensa que el mandatario realiza por lo menos tres veces a la semana para actualizar sobre el coronavirus, rápidamente se convirtió en un fuerte interrogatorio por parte de los periodistas sobre las tres mujeres que han salido a la luz pública para denunciar supuestos abusos por parte de Cuomo, siendo la más reciente la acusación que hizo el pasado sábado Anna Ruch, quien dijo que el Gobernador la tocó inapropiadamente en la parte baja de su espalda cuando usaba un vestido descubierto en una boda, y luego le pidió que lo besara.

“Yo nunca toque a nadie inapropiadamente y nunca supe en esos momento que estaba haciendo a alguien sentirse incómodo, y nunca pretendí crearle dolor a alguien, y por eso le pido a la gente del estado que espere por las pruebas que la Fiscal recabará antes de formarse una opinión”, insistió el Gobernador.

Y ante los pedidos de que renuncie, el Gobernador aseguró que no lo hará: “Algunos políticos siempre jugarán políticamente y no renunciaré porque ellos lo pidan. A mi me eligió la gente de Nueva York y para ellos trabajo, y seguiré haciendo el trabajo para el cual me escogieron los neoyorquinos”.