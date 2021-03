El 70% de los estadounidenses apoyan el cheque de estímulo: en qué estados la medida es más popular

El senador Ron Johnson de Wisconsin probablemente no será muy bien recibido la próxima vez que regrese a su casa. Su estado natal es uno de los que tiene un índice de popularidad de casi el 70% de aprobación del proyecto de estímulo de alivio por COVID-19 de $1.9 billones de dólares.

El senador Johnson planea hacer que el secretario del Senado lea en voz alta todo el proyecto de ley que consta de casi 700 páginas, lo que podría llevar unas 20 horas, según explicó el sitio Lex18. Debido a que se requiere el consentimiento unánime para prescindir de la lectura del proyecto de ley, hay poco que los demócratas puedan hacer para detener el deseo de Johnson.

En un tuit que fue difundido la noche del miércoles por el senador Johnson argumenta que el proyecto de ley debería leerse en voz alta porque aseguró que gran parte de la financiación que incluye el proyecto de estímulo no está relacionada de manera directa con la pandemia de coronavirus.

Since more than 90% of this "COVID relief" bill is not even related to COVID, I think we need a full reading of the bill.

Yes, it could take 10 hours but the American people deserve to know what's in it. https://t.co/QQDoCfkrHZ

— Senator Ron Johnson (@SenRonJohnson) March 4, 2021