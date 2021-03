¿Por qué Amazon cambió su logotipo que se parece al bigote de Hitler?

Amazon cambió su logotipo que generó controversia cuando usuarios en las redes sociales lo consideraron ofensivo. Muchos de los clientes de la mayor plataforma de comercio electrónico se han preguntado ¿por qué la empresa cambió el logotipo de su aplicación?. Esta es la razón:

Después de cinco años el gigante del comercio electrónico cambió su logotipo. El diseño fue creado para que coincidiera con el embalaje de las empresas que reciben a los clientes en la puerta de sus casas.

Sin embargo, el nuevo logotipo presentó la encantadora sonrisa en el centro pero tenía una una cinta en la parte superior hasta que los clientes señalaron que el nuevo logotipo tenía un gran parecido con Adolfo Hitler ya que los bordes dentados de la cinta azul del logotipo de Amazon se parecían mucho al característico bigote que Hitler usó.

Como muchos usuarios en las redes sociales calificaron a las modificaciones del logotipo como ofensivo, por lo que Amazon se vio obligado a cambiar el diseño de los bordes dentados de la cinta azul a una simple cinta azul doblada.

Sin embargo, algunos usuarios siguen creyendo que el intento de la empresa de representar la encantadora sonrisa de sus clientes en el logotipo de Amazon ha fracasado y continúa mostrando una “cara feliz” de Hitler.

El cambio del nuevo logotipo se produjo el 22 de febrero después de que el gigante del comercio electrónico tomó en cuenta los comentarios de sus clientes.

lmao I completely missed that amazon quietly tweaked its new icon to make it look… less like hitler pic.twitter.com/Jh8UC8Yg3u

— alex hern (@alexhern) March 1, 2021