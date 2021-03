Remedio adelgazante: Toma agua de cilantro para bajar de peso y eliminar toxinas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

hoy en día todos queremos bajar de peso y estar más saludables, con base en ello no hace falta decir que para lograr buenos resultados se requiere de disciplina y dedicación. Sin lugar a dudas uno de los aspectos más fundamentales es la alimentación y los hábitos cotidianos, de tal modo que la recomendación principal es evitar el consumo de alimentos procesados y apostar por la amplia gama de productos naturales y medicinales que tenemos al alcance. Con base en ello han salido a la luz todo tipo de maravillosos remedios naturales que se han posicionado como una buena herramienta, para acelerar el proceso de adelgazamiento y sin efectos secundarios.

Si bien existen todo tipo de recetas de jugos, licuados e infusiones, en los últimos meses ha llamado la atención el agua de cilantro. El cilantro es una de esas hierbas que es conocida por sus increíbles beneficios digestivos y de pérdida de peso. De hecho es difícil imaginar diversas gastronomías a nivel mundial sin el delicioso sabor que aportan las hojas, polvo y semillas de cilantro, no en vano es una de las hierbas aromáticas más valoradas en la actualidad.

El cilantro es una de las especias más antiguas jamás conocidas por la humanidad. Según referencias de la escritora gastronómica Marryam H. Reshii, autora del libro The Flavor of Spice: “las semillas de cilantro más antiguas han sido excavadas en un sitio neolítico anterior a la alfarería en Israel que se remonta al 7000 a. C.” De tal manera que no resulta sorprendente saber que el cilantro, es un ingrediente inmensamente valorado en la medicina ayurvédica, también diversas corrientes herbolarias y naturistas.

El cilantro es un tesoro nutricional, está repleto de propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. A la vez llama la atención su contenido en vitaminas C y K, también el cilantro brilla por su aporte en aceites esenciales, que le confieren maravillosos beneficios medicinales. De manera específica se cuenta con estudios en los que se ha demostrado que el cilantro es de gran ayuda para regular el colesterol, estimular el apetito y mejorar la digestión. Y también se ha vuelto un gran aliado para potenciar la pérdida de peso, sigue leyendo para conocer más.

¿Cómo ayuda el consumo de cilantro en la pérdida de peso?

El cilantro tiene la capacidad de estimular las enzimas digestivas y los jugos gástricos, que se sabe son factores que benefician el proceso digestivo. Otro punto destacable entorno al cilantro, es que se trata de una hierba con un alto contenido en fibra; nutriente esencial en la digestión y adelgazamiento. Recordemos que una mala digestión puede provocar un aumento de peso, ya que no somos capaces de absorber y asimilar correctamente nuestros nutrientes y por lo mismo puede relacionarse con una mala eliminación de desechos. Es normal presentar hinchazón y retención de líquidos.Todos estos factores pueden conducir a una desaceleración de la tasa metabólica, lo que hace que sea más difícil quemar calorías de manera adecuada.

De manera particular consumir agua de infusión de hojas de cilantro, puede ser el remedio perfecto para reemplazar todas las bebidas altas en calorías. No solo potenciará la hidratación diaria, se distingue por sus grandes cualidades nutricionales y en particular la fibra la vuelve ligera y saciante. Uno de los puntos más importantes de está bebida, son por supuesto las hojas de cilantro que poseen un elemento importante, conocido como quercetina, que también es de gran ayuda para acelerar el metabolismo. Otro grandioso beneficio que nos ayuda a bajar de peso, es que el agua de cilantro actúa como una poderosa bebida desintoxicante. Al eliminar el exceso de toxinas, grasas, sales y desechos, estaremos promoviendo activamente la pérdida de peso y al cabo de pocos días nos sentiremos mucho más ligeros.

Cómo elaborar el agua de cilantro para bajar de peso:

Existen dos maneras en las que puedes preparar el agua de cilantro, ambas sumamente sencillas:

Método #1

Remoja alrededor de 10-20 hojas de cilantro (previamente desinfectado) en agua durante la noche. A la mañana siguiente cuela la bebida y consume un vaso grande en ayuno. Si lo deseas puedes agregar una cucharada de jugo de limón recién exprimido.

Método #2

Lavar y desinfecta un manojo de hojas de cilantro. Añade las hojas en agua hirviendo por al menos dos minutos. Retira las hojas añádelas en el vaso de la licuadora, junto con dos tazas de agua fresca y procesa a velocidad media. Finalmente agrega una cucharada grande de jugo de limón fresco y si lo deseas un poco de miel. Consume este brebaje con el estómago vacío todas las mañanas.