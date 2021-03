Algunos demócratas en la Cámara inconformes con plan de estímulo sin aumento al salario mínimo a $15

Algunos demócratas del Caucus Progresista en la Cámara de Representantes han manifestado disgusto porque el paquete de estímulo de $1.9 billones de dólares que impulsa la Administración Biden llegó del Senado sin provisiones para el aumento al salario mínimo federal de $15 dólares.

Aunque lo anterior no significa que la aprobación en el cuerpo legislativo esté en riesgo, bien pudiera extender el debate en el pleno de la Cámara baja.

La mayoría demócrata en el Congreso de Estados Unidos se ha propuesto aprobar el “Plan de Rescate Estadounidense” este miércoles luego de que el Comité de Reglas establezca las reglas del debate.

La aprobación en la Cámara es el último paso para aprobar el borrador de ley en el Congreso, luego de que el Senado le diera paso a su versión de la propuesta el sábado.

Algunos representantes progresistas como la demócrata de Nueva Jersey, Bonnie Watson, ya han manifestado inconformidad con la versión de la ley aprobada en el Senado, donde fue descartada la enmienda del independiente Bernie Sanders para incluir el aumento al salario mínimo federal a $15.

Antes de que el Senado votara finalmente por el paquete de estímulo, Watson compartió por Twitter un mensaje en el que cataloga de “indignante” la eliminación de la provisión para el salario mínimo, así como las nuevas limitaciones sobre los niveles de ingresos y la reducción a $300 en los pagos semanales por desempleo.

“¿Qué nosotros estamos haciendo aquí? Yo estoy francamente disgustada con algunos de mis colegas y me cuestiono si puedo apoyar este proyecto de ley”, lee parte del mensaje de la representante del Distrito 12 de Nueva Jersey.

What are we doing here? I'm frankly disgusted with some of my colleagues and question whether I can support this bill.

Eliminating $15/hr Reducing thresholds for payments (cutting off ~400k New Jerseyans) Cuts to weekly payments

Su colega, la representante por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, retuiteó ese mensaje.

De igual manera, Rashida Tlaib compartió el tuit de Watson.

Tlaib incluso la emprendió contra la senadora por Arizona, Kyrsten Lea Sinema, quien junto a otros demócratas moderados, votó en contra de la enmienda de Sanders.

No one should ever be this happy to vote against uplifting people out of poverty. This is Senator Sinema voting no on $15 minimum wage. https://t.co/qNfYy8co4m

“Nadie debería ser tan feliz de votar en contra de sacar de la pobreza a la gente. Esta es la senadora Sinema votando en contra del aumento al salario mínimo a $15”, lee el tuit de Tlaib.

Este martes, Watson colgó un mensaje en la red en la que indica que votará a favor de la medida.

Sin embargo, se espera que la demócrata haga un planteamiento sobre la propuesta como parte del debate sobre las partes de la medida aprobada en el Senado con las que no está de acuerdo.

No está claro si otros progresistas se expresarán sobre los cambios en la ley que limitan las ayudas a los estadounidenses.

The American Rescue Plan delivers on our promise to put money in people’s pockets and shots in people’s arms.

I’m looking forward to sending this relief package to the president's desk — help is on the way. pic.twitter.com/vQfefzNXtB

— Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) March 8, 2021