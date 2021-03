Senado de EE.UU. aprueba paquete de estímulo de Biden con cheques de $1,400 y otras ayudas

La mayoría demócrata en el Senado federal aprobó este sábado su versión del “Plan de Rescate Estadounidense” de $1.9 billones de dólares que incluye los cheques de estímulo de $1,400 y una extensión de $300 semanales por desempleo hasta septiembre.

La aprobación en el Senado se dio luego de que la votación final en el pleno iniciara pasadas las 12 del mediodía.

La votación fue de 50-49.

“Yo quiero que los estadounidenses sepan que más ayuda está en camino con el ‘Plan de Rescate Estadounidense“, lee un tuit compartido por el portavoz de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, poco después de las 12.

En un tuit posterior, a eso de las 12:25 p.m., Schumer confirmó la aprobación.

“Los demócratas en el Senado acaban de pasar el grande y audaz ‘Plan de Rescate Estadounidense’ para los estadounidenses de todo el país”, añade el mensaje.

