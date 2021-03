Cómo elegir mejor las verduras cuando vas al mercado

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Cuando vamos al supermercado encontramos una variedad de frutas y vegetales que, en esencia se ven saludables, pero al momento de probarlas o usarlas, nos llevamos una decepción. Y es que, escoger las mejores verduras es todo un arte.

De hecho, según la web Eat this, not that! Es recomendable comer de 1 taza y media a 2 de frutas, y de 2 a 3 tazas diarias de verduras. Aunque estos requerimientos no son seguidos por todos, lo cierto es que si quieres mantener una vida saludable debes comenzar a hacer cambios en tu alimentación.

Escoge las verduras de la temporada

Una opción saludable y sustentable es darle preferencia a los productos de la temporada. Es cierto que hay vegetales que se producen todo el año, y con estos no hay problemas, pero hay otros que se producen solo durante algunos meses.

Estos son más sustentables y económicos por los costos que representan. Además, son productos que están más frescos y a disposición que otros que vienen de afuera o cuyo proceso de producción requiere de químicos y otros complementos que pueden ser perjudiciales.

Variedad y frescura: aprovecha la diversidad

Una alimentación balanceada debe incluir una buena cantidad de verduras y frutas. Una regla general en la mayoría de las frutas y vegetales es que la apariencia no significa precisamente que sean deliciosos o tengan buen sabor.

De hecho, muchos productos que lucen simétricos y brillantes, como el caso de algunas frutas, no indica calidad, y es posible que su interior y su sabor no sean los esperados.

En cambio, las frutas y verduras cuya apariencia no es simétrica o perfecta, son las más saludables y sabrosas. Por eso es importante que, a la hora de escoger, no nos dejemos llevar solo por las apariencias, debemos usar todos los sentidos para saber si es apropiado o no. Esto implica, textura y olor.

Tal es el caso de las manzanas, mangos y otras frutas. En el caso de vegetales, como el brócoli, su tallo debe ser verde, si la parte superior es amarilla, indica que no es apropiada para el consumo.

Usar las manos

El tacto es importante para identificar la calidad de los productos naturales. Hay frutas y vegetales que si están blandos, son aptos para su consumo, pero esta misma textura puede indicar lo contrario en otros casos.

Así ocurre con las berenjenas. Si al palparlas se sienten blandas, indica que ya están pasadas; pero, en el caso del aguacate, indica que están aptos para el consumo.

El color también es fundamental, tal como sucede en la coliflor y el brócoli, pero también las bananas y los mangos. En el caso de la coliflor, la copa debe ser blanca, y si tiene manchas marrones o negras, hay que tener cuidado.

Las bananas de color verdoso indican que no están listas para comer y se debe esperar un tiempo para que maduren. Hay frutas cuyo olor es agradable, pero si el olor es agrio o amargo, entonces no se debería adquirir.

Como dato final, debemos tomarnos el tiempo necesario para comprar estos productos, ya que hay que observar y escoger los mejores para nuestro propio beneficio y el de nuestra familia.

