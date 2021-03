Hallan bajo la nieve cadáver de un hombre desaparecido en enero en NJ

Andrew Fraioli, un hombre reportado desaparecido en Nueva Jersey, fue hallado enterrado bajo montículos de nieve cerca de la casa de sus padres, ahora cuando los copos finalmente comenzaron a derretirse, dijo la policía.

Fraioli, de 40 años, salió de la casa de sus padres en Wyckoff alrededor de las 8 p.m. el 31 de enero, en medio de una mega tormenta que arrojaría más de 30 pulgadas de nieve en partes del estado.

Los padres de Fraioli pensaron que su hijo, que vestía pantalones de pijama, una camisa verde de manga larga y pantuflas, sólo iba a comprar un refresco en el garaje, informó el Daily Voice. Pero nunca lo volvieron a ver con vida.

Una vecina llamó a la policía el lunes para decir que había encontrado un cuerpo que sobresalía de la nieve derretida en un jardín delantero. La policía luego identificó al cadáver como Fraioli.

Fraioli había viajado hasta Wyckoff antes de la tormenta de nieve para ayudar a su padre de 74 años a excavar en la nieve inminente. En las últimas semanas las autoridades lo buscaron alrededor de la casa de sus padres y en las áreas circundantes, sin resultado.

El patio donde se encontró el cuerpo de Fraioli estaba en un área donde los copos se habían acumulado sobre la nieve ya caída. Se está llevando a cabo una investigación sobre la muerte de Fraioli y los resultados de la autopsia están pendientes, pero la policía no sospecha criminalidad.

