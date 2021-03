Joven mujer mató al padre anciano de su novio en Nueva York

Jerry Fox, un hombre de 71 años, supuestamente fue asesinado por la novia de su hijo adoptivo en el apartamento que los tres compartían en Inwood (NYC).

Según la policía, Fox fue encontrado muerto con laceraciones en el cuello y el torso en su casa del Alto Manhattan en Seaman Avenue, cerca de 207th St, la madrugada de ayer.

Cassandra Carter (27) fue arrestada en las escaleras de incendio del edificio y más tarde acusada de homicidio. La policía dijo que la detenida era novia del hijo adoptivo no identificado de Fox y todos vivían en el mismo lugar, de donde huía cuando llegó la policía, reportó Daily News.

Los funcionarios no identificaron un arma ni el motivo del asesinato. Aparentemente la policía llegó al lugar luego de varias llamadas al 911 desde las 2:30 a.m. del miércoles.

La detenida tiene un arresto previo por un cargo de incendio premeditado por presuntamente prender fuego a una alfombra en ese apartamento en 2016.

The "son" is an adopted son. The apparent girlfriend has a previous arrest on an arson charge for allegedly setting fire to a floor mat in the apartment in 2016.

— Crime in NYC (@CrimeInNYC) March 11, 2021