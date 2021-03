Karim Benzema salvó al Real Madrid y lo mantuvo con vida en La Liga

El Real Madrid logró rescatar un triunfo que parecía lejano ante el Elche tras una soberbia actuación en los últimos minutos de Karim Benzema que con un doblete mantuvo a su equipo peleando todavía por La Liga y le dio el triunfo 2-1.

El equipo merengue veía lejos, otra vez, sus opciones de revalidar el título por el tanto en el minuto 61 de Dani Calvo, pero reaccionó al son de Toni Kroos y Luka Modric llevando la manija en el centro del campo y, sobre todo, gracias al francés que se vistió de héroe.

Tras 53 minutos de ritmo bajo y pocas ocasiones, el partido se aceleró y le salió cruz a los locales. Reclamaron un penalti del argentino Iván Marcone sobre Sergio Ramos. El colegiado no lo pitó, ni a instancias de la sala VOR, y siete minutos después llegó el 0-1.

Los minutos pasaban y el Real Madrid logró cambiar la cara. La entrada al terreno de juego de Kroos y Modric cambió el curso del partido y fue Benzema en el que, con un cabezazo en el m.73 y un gran disparo desde la frontal en el primer minuto de añadido certificó una remontada que les mantiene, con un partido más, a cinco puntos del Atlético de Madrid.

BENZEMA WINNER! 🔥

Real Madrid complete their comeback and the Frenchman scores from distance to get his brace to give the hosts a 2-1 lead over Elche. #RealMadridElche pic.twitter.com/lPogzZQFpB

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) March 13, 2021