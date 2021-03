Adiós a una leyenda: Drew Brees anuncia su retiro después de 20 años en la NFL

Una de las grandes incógnitas del final de la temporada pasada en la NFL ha sido respondida, Drew Brees, que jugó las últimas 15 temporadas con los New Orleans Saints, anunció este domingo a través de su cuenta de Instagram el punto final a sus 20 años de exitosa carrera en la NFL.

Brees, un claro candidato al Salón de la fama, termina su carrera primero en yardas aéreas, con 80.358, segundo en touchdowns aéreos con 571, quinto en índice de pasador 98,7, segundo en porcentaje de pases completos 68% y tercero en remontadas en el último cuarto con 36.

La noticia la entregó Brees un día después de cumplir 15 años de relación con los Saints. Antes militó en los Chargers de San Diego. En un emotivo mensaje Brees manifestó que siempre lo dio todo en el campo por los Saints.

“Solo me retiro del fútbol, no me retiro de Nueva Orleans. Esto no es un adiós, sino un nuevo comienzo. ¡Ahora comienza el trabajo de mi vida real!”, destacó.

El quarterback publicó un vídeo de sus hijos anunciando que su padre ahora “va a pasar más tiempo” ellos.

You came to us at our lowest point.

You led us to our highest.

You represented our state, city, and team with incredible professionalism, class, and toughness.

We are forever grateful for the immeasurable impact you and your family had on this city. #ThankYouDrew pic.twitter.com/HljWp4NG2K

— New Orleans Saints (@Saints) March 14, 2021