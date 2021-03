Biden enfrenta un reto con el tercer paquete de estímulo económico

El presidente Joe Biden logró su mayor triunfo hasta ahora con la aprobación del Plan de Rescate Estadounidense (ARP), pero en su camino en presumir ese triunfo, el mandatario enfrenta una campaña de críticas de republicanos sobre los costos del paquete financiero.

Aunque cuenta con amplio respaldo de congresistas demócratas, el presidente Biden también deberá enfrentar el “fuego amigo” del senador Joe Manchin (West Virginia), quien ha representado la mayor amenaza para romper la mínima mayoría que lidera Chuck Schumer (Nueva York).

Con un mensaje, el mandatario iniciará este lunes los eventos para destacar la implementación del plan económico de $1.9 billones de dólares, confirmó la Casa Blanca. La gira es llamada “La ayuda está aquí”.

El martes, el mandatario viajará a Delaware County, Pensilvania, donde hablará cómo la ley que firmó el jueves pasado “ayudará a las familias”.

El miércoles habrá una ‘impasse’, debido a que el presidente tendrá una reunión bilateral virtual con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin.

La agenda adelanta que el mandatario estará en la Casa Blanca el jueves, pero el viernes continuará en Georgia la gira para hablar del ARP. Esa entidad es particularmente especial para los demócratas luego del triunfo de los dos senadores que les dieron la mayoría mínima.

La vicepresidenta Kamala Harris, así como la primera dama Jill Biden y el segundo caballero Doug Emhoff también liderarán eventos en conjunto o paralelos. La Dra. Biden iniciará este lunes en Nueva Jersey.

El viernes, miles de personas recibieron el depósito de $1,400 dólares, lo cual fue destacado por la Casa Blanca.

“Un día después de que el presidente Biden promulgara el Plan de Rescate Estadounidense, los estadounidenses de todo el país comenzaron a recibir sus cheques de estímulo”, indicó la Administración Biden.

Los depósitos continuaron el fin de semana, aunque algunos están disponibles el 17 de marzo, considerada la “fecha oficial” del envío de ayuda económica.

La Casa Blanca destaca que el 85% de los hogares estadounidenses recibirán ayuda directa del paquete de ayuda en su plan de enfrentar críticas de reducir el umbral de beneficiarios, una batalla que ganó el senador Manchin.

“Para muchas familias, (el cheque) ayudará a poner comida en la mesa, pagar el alquiler y mantener las luces encendidas”, presumió el Gobierno.

Representantes y senadores se unen a los esfuerzos de la Administración Biden para destacar los beneficios directos a familias del paquete de ayuda fiscal, como los $3,000 dólares anuales por niño.

La senadora Kirsten Gillibran (Nueva York) destacó ante medios hispanos que el proyecto otorgará fondos a las pequeñas empresas, además de brindar recursos para la salud pública y los servicios esenciales.

Gillibrand personalmente negoció la inclusión de un proyecto de ley para crear una Fuerza de Salud para luchar contra la pandemia y otorgar fondos a los gobiernos estatales y locales que enfrentan problemas económicos.

“Estoy particularmente orgullosa de que este proyecto de ley incluya un primer pago de casi $8,000 millones para la Fuerza de Salud, mi proyecto de ley para levantar una fuerza de trabajo de salud pública sólida para fortalecer los esfuerzos de vacunación”, dijo. “Aunque hay más trabajo por hacer… es un gran avance para atender la magnitud de esta crisis”.

El lunes, el líder Schumer se unirá a los senadores Bob Menendez (Nueva Jersey) y Elizabeth Warren (Massachussets) para abordar los beneficios del perdón de impuestos estudiantiles.

A pesar de que una reciente encuesta de Morning Consult reveló que el 75% de los estadounidenses respalda el paquete de ayuda y entre seguidores del Partido Republicano el porcentaje es 59%, los republicanos en el Congreso arman una estrategia para desestimar la necesidad del ARP.

Su enfoque apunta a que el proyecto “no fue bipartidista” ni está completamente dirigido a COVID-19, aunque no mencionan la crisis económica causada por la pandemia.

“Hay mucho, un billón de dólares en cosas que no son de COVID. Cuando la gente se entere de eso, se indignará”, consideró el senador Marco Rubio (Florida), quien enfrentará la reelección.

“El hecho es que es fuertemente bipartidista en todo el país. Es solo en el Congreso de los Estados Unidos donde los republicanos se han negado a satisfacer las necesidades del pueblo estadounidense”, criticó Pelosi en ABC News. “Pueden estar seguros de que todos sus estados y comunidades se beneficiarán de esto, y no se quejarán en casa”.

