3 alimentos ultraprocesados que pasan por saludables y no lo son

Los alimentos ultraprocesados son productos industriales que contienen azúcares, grasas y un montón de calorías vacías que tienen muy pocos o ningún nutriente de los que pudiéramos encontrar en los alimentos naturales y que son los que nuestro cuerpo necesita, dando de esta manera, la ilusión de que estamos cuidando nuestra salud cuando en realidad la estamos perjudicando.

Esto no quiere decir que no podamos consumirlos, aunque es preferible no hacerlo, pero podemos comerlos de forma controlada y esporádica. Sin embargo, hay que tener cuidado ya que su consumo frecuente puede causar adicción.

Muchas veces consumimos alimentos que consideramos que son totalmente saludables, como lo son los cereales, barras energéticas y galletas integrales. Sin embargo, cuando revisamos su proceso de elaboración, los ingredientes y la cantidad de calorías y nutrientes que aportan, nos damos cuenta que en realidad no son tan saludables como pensábamos.

1. Galletas integrales

Es posible que te sorprenda saber que las galletas integrales forman parte de los alimentos ultraprocesados, sobre todo porque siempre hemos pensado que éstas son tan saludables que no pueden faltar en un régimen dietético. La cuestión es que, si bien la harina con la que se elaboran no es refinada, tampoco es totalmente integral, como leemos en la etiqueta.

Por otro lado, puede que usen edulcorantes en vez de azúcar, y otros ingredientes que no son saludables. Si bien pueden estar enriquecidas con vitaminas y minerales, esto no quita el hecho de que las galletas integrales no sean del todo recomendables para nuestra alimentación.

2. Cereales y barras

¿Te sorprende? Y es que los cereales y las barras de desayuno se venden como saludables, cuando la verdad es que sus ingredientes principales son azúcar y harina de trigo refinada. Pero estos no son los únicos ingredientes perjudiciales, también contienen aceites vegetales refinados, colorantes y otros aditivos que les dan ese sabor que los hacen tan adictivos y potencialmente peligrosos para la salud.

De hecho, algunos de estos productos llegan a tener hasta 30 gramos de azúcar por cada 100 gramos de alimento, así que su consumo excesivo puede favorecer la obesidad y la diabetes infantil.

Ahora, ¿por qué creemos que estos productos, en especial los cereales, son totalmente nutritivos? En parte se debe a que son enriquecidos con vitaminas y minerales, y esto es lo que más sobresale en los componentes nutricionales, y también por la campaña publicitaria que realizan para venderlos como alimentos saludables.

3. Alimentos dietéticos

Los productos dietéticos también son alimentos ultraprocesados. De hecho, estos son innecesarios y su único propósito es, a decir verdad, inducirte a gastar tu dinero de forma innecesaria. Aunque eliminan el factor grasa para comercializarlos como productos con poca grasa, esta es sustituida por azúcar. Entonces, aunque el producto final contenga menos calorías, no es del todo saludable.

El consumo de estos alimentos no es recomendable, pero ésto no significa no los puedes consumir. Lo más prudente es moderar su uso, pero sabemos que si quieres perder peso o tener una vida más saludable debes comer más orgánico.

Esto quiere decir que debes darle prioridad a las frutas, vegetales y legumbres. De hecho, los frutos secos son excelentes para realizar barritas caseras para el desayuno. ¿Por qué no lo intentas? Así te ahorrarás una buena cantidad de dinero y estarás totalmente seguro de estar cuidando tu salud.

