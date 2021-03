Qué pasa si no recibes hoy el depósito del cheque de estímulo de $1,400 a tu cuenta en bancos como JP Morgan Chase y Wells Fargo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Bancos como JP Morgan Chase y Wells Fargo liberaron la mañana de este miércoles, 17 de marzo, millones de depósitos del tercer cheque de estímulo de $1,400, acorde con las reglas establecidas por Nacha y el Servicio de Rentas Internas (IRS).

Con este paso, se supone que a partir de las 9 a.m. hora del Este, los beneficiarios cuyos fondos de estímulo estaban marcados como “provisionales” o “pendientes” en el sistema bancario, puedan disponer de ellos libremente.

Nueve grupos que representan al sector bancario indicaron en un comunicado escrito este martes que la decisión anterior no es de las instituciones crediticias sino del IRS.

“Mientras el IRS pudo haber escogido enviar los fondos por la vía del mismo día por ACH o haber provisto para una fecha efectiva antes, escogió no hacerlo. Queda en el remitente (el que envía), en este caso el IRS, decidir cuándo quiere que el dinero esté disponible y el IRS seleccionó el 17 de marzo”, lee parte de la entrada de prensa que encabeza American Bankers Association.

Otras entidades que suscriben el parte de prensa son: Bank Policy Institute, Credit Union National Association, Consumer Bankers Association, Independent Community Bankers of America, Nacha, National Association of Federally-Insured Credit Unions, National Bankers Association, y The Clearing House.

La anterior es la fecha oficial de pago para los primeros depósitos directos del cheque de estímulo.

Aunque desde la semana pasada, la Administración Biden anunció que los estadounidenses podrían recibir sus pagos de estímulo durante el fin de semana; en la práctica, los recipientes no pudieron disponer del dinero hasta hoy. No están claras las razones por las que el IRS ordenó a Nacha que transfiriera los fondos este miércoles y no antes.

Bancos como los mencionados aclararon esta semana que no han estado aguantando los pagos, sino que cumplen con las políticas establecidas por las autoridades del Gobierno federal y la red de Cámara de Compensación Automatizada (ACH Network) de Nacha sobre el desembolso oficial del dinero.

Nacha es el grupo encargado de manejar la red ACH o el sistema de pagos para depósitos directos y pagos directos a cuentas en bancos y cooperativas estadounidenses.

¿Qué pasa si su tercer cheque de estímulo no es liberado este miércoles, 17 de marzo?

En caso de que usted no reciba el pago de estímulo mediante depósito directo este miércoles y sea elegible, lo más probable es que el pago le llegue en los próximos días o lo vea reflejado posteriormente.

Puede ocurrir también, según un reporte de NBC, que las próximas rondas de depósito mediante el sistema ACH sean liberadas cada miércoles después de que los pagos sean emitidos.

Las autoridades pertinentes no han aclarado ese detalle.

En los casos de los beneficiarios que no suministraron su información al IRS para depósito directo, tendrán que esperar más, ya que la agencia primero debe terminar de procesar los pagos electrónicos para entonces proceder con el envío de cheques en papel y tarjetas de débito prepagadas (EIP Cards) por correo postal.

Puede rastrear el cheque de estímulo de $1,400 con “Get My Payment”

Una manera para rastrear su cheque de estímulo es a través de la herramienta en línea “Get My Payment” (Obtener mi pago) en la página web del IRS.

De manera gratuita, usted puede ingresar sus datos personales, y, si su cheque, ya fue procesado, así lo se lo indicara el sistema.

No es necesario hacer el procedimiento más de una vez al día, ya que el servicio es actualizado en la madrugada.

