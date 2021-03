Captan a Alex Rodríguez de rodillas ante Jennifer López y los fans reaccionan, dicen que JLo lo pidió

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Dicen que Alex Rodríguez llegó a República Dominicana de rodillas, para encontrarse así con Jennifer López. El programa Despierta América, matutino de Univision compartió la reproducción. En esta se puede ver que JLo recibió a su “Macho” con los brazos abiertos, la “Diva del Bronx” no lo rechazó. Junto al vídeo compartió en Instagram por dicho programa, éstos mismos escribieron: “De rodillas llega @arod a ver a @jlo a República Dominicana”.

Los fans del programa han reaccionado ante el “romántico video”, y una de las seguidoras incluso dijo que en República Dominicana no hay paparazzi, dando a entender que si existe un video con estas imágenes, fue porque Jennifer López así lo quiso, “Eso fue ella”, comentó la fan en la publicación de Despierta América.

Aquí los comentarios de los seguidores de la pareja y del programa:

1. Aqui en RD no hay disque paparazzi a ese nivel 😂😂😂😂😂 eso fue ella

2. Puro show para publicidad de marketing para la dichosa película 😮😂Este par hace la payasada que sea con tal de estar en los medios 😮😂

3. Esta gente fastidia con lo mismo. Trabajen y busquen temas q si valgan la pena. No sean mediocres!

4. Ella solo quiere llamar la atención cómo nadien se acuerda de ella 😂😂😂

5. En serio eso es noticia??????? WoW periodistas desocupados, a quien le importa que hace esa gente !! Por favor informen cosas importantes.

6. Toda la semana ablando de lo mismo ya aburre

7. Cuando una mujer te perdona una infidelidad 🔥 sabes que te la hará y más grande que tu 😢entonces tendrás que masticar y tragar jaja

8. Gran cosa tanto escándalo por la vida de 2 gentes comunes igual que cualquiera otro lo de ricos y famosos no les hace ser mejor que cualquier ser humano que trabajo en el campo o en construcción para Dios creador domos todos iguales ya dejen de ponerlos como dioses ya cansa lomismo y lomismo porque no hacen un reportan de la gente que les falta un techo donde vivir ayuda para medicina niños maltratados etc etc…..

9. Ridículos y ella pobre cornuda no se cansa de ser una payasita😀

10. Ya le fue infiel y lo perdonó… lo va a repetir, está galán el Hombre ! ! ❤️❤️ pero que viva el amor ! ! !

11. Dios mío qué cosa 😭😭 tantas cosas de qué hablar importante y sólo sé enfocan en esos dos viejos verdes 👵👨‍🦳 ya basta 🙄 OMG 😳 hasta cuándo.

