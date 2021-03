¿Cuántos cheques de estímulo ha distribuido el IRS?

El corresponsal de finanzas personales del periódico The Washington Post, Jeff Stein, informó de que 90 millones de envíos del tercer cheque de estímulo ya han sido distribuidos por el Servicio de Rentas Internas (IRS) a menos de una semana después de que el presidente Joe Biden firmó el Plan de Rescate Americano.

Los pagos directos de $1,400 dólares se enviaron por primera vez el viernes, pero varios bancos han retrasado la distribución del dinero hasta la mañana de este miércoles.

El fin de semana un fallo fue detectado cuando varios usuarios revisaron en el sitio web del IRS el estatus de su cheque de estímulo y se dieron cuenta que los últimos cuatro dígitos de sus cuentas de banco eran incorrectas.

90 million stimulus payments have been delivered via direct deposit

150K checks are in the mail as well@SingletaryM https://t.co/vlXCgeHONr

— Jeff Stein (@JStein_WaPo) March 17, 2021