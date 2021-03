IRS y TurboTax descartan más fallos en el envío del cheque de estímulo

TurboTax y el Servicio de Rentas Internas (IRS) confirmaron que han estado trabajando juntos para asegurar que la agencia federal cuenta con los datos correctos de la cuenta bancaria de los clientes para realizar los pagos del tercer cheque de estímulo.

En enero la empresa de presentación de impuestos TurboTax registró un error cuando el IRS envió los pagos del segundo cheque de estímulo a una cuenta temporal que los clientes utilizaron durante su devolución de impuestos del 2019, sin embargo dicha cuenta estaba desactivada lo que ocasionó un retraso en los pagos.

Los funcionarios del IRS dijeron que la agencia puso en marcha un nuevo sistema para corregir de manera más rápida los errores en caso de que se presenten, sin embargo no proporcionó mayores detalles.

The IRS has begun processing stimulus checks. We are working closely with the IRS, and we’ve confirmed that the IRS has accurate bank account information for all TurboTax customers. You can find up-to-date information on stimulus payments, here. https://t.co/10BufS56aY

— Intuit TurboTax (@turbotax) March 12, 2021