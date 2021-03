Wells Fargo seguía con algunos inconvenientes de acceso online esta mañana: prometen liberar los cheques de estímulo “cuanto antes”

Mientras los cheques de estímulo estaban listos para ser enviados el miércoles usuarios del banco Wells Fargo han estado experimentando cortes en todo el país.

Según el sitio downdetector.com los usuarios de Wells Fargo empezaron a reportar cortes alrededor de las 7 a.m. del miércoles llegando a registrar más de más de 6,000 reportes durante las primeras horas.

Este jueves los inconvenientes en el sistema del banco continúan y cientos de clientes se han reportado con el banco quién les ha solicitado que reingresen al sistema y prometiendo liberar los cheques de estímulo “cuanto antes”.

We know the importance of the stimulus funds to our customers, and Wells Fargo is making the stimulus funds available immediately when they are made available to us. Customers can check https://t.co/LpoY6fFXZ0 for more information. -Tiffany

— Ask Wells Fargo (@Ask_WellsFargo) March 18, 2021