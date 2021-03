Piden despido de capitán en caso de tiroteo a salones de spa en Georgia por post sobre “virus chino” en Facebook

El capitán Jay Baker de la oficina del alguacil del condado Cherokee en Georgia enfrenta críticas en redes y hasta solicitudes de renuncia por sus expresiones en una conferencia de prensa sobre el sospechoso de tiroteo en tres salones de masajes en Georgia y una vieja publicación en Facebook catalogada como “racista” contra los asiáticos.

Robert Aaron Long, de 21 años, enfrenta cargos de asesinato y agresión por provocar este miércoles la muerte de ocho personas (seis de éstas de origen asiático” luego de que disparara desenfrenadamente contra dos locales de spas en Atlanta y otro en Acworth.

Las autoridades ahondan en las motivaciones del presunto tirador, aunque Long descartó que tuviera que ver con odio contra esta comunidad.

Al confesar los hechos, el joven, residente de Woodstock, Georgia, supuestamente dijo que la emprendió contra los establecimientos porque incentivaban su adicción al sexo.

Pero esta versión aún no ha sido validada completamente por investigadores.

Sin embargo, los comentarios de Baker en la conferencia de prensa luego del arresto sonaron para algunos como justificación a la masacre.

“Estaba bastante harto y como al final de su cuerda”, dijo el portavoz policial.

Añadió: “Ayer (martes) fue un día bastante malo para él y eso fue lo que hizo”.

La actriz Arden Cho fue una de las que tronó por Twitter contra las declaraciones de Baker. “El policía dice que no fue un crimen de odio, es solo él teniendo un mal día”, compartió en un tuit.

Cho agregó: “Oh ok.. NO. Es porque tú eres un racista también Jay Baker” .

Surviving witness heard the killer shout “I’m going to kill all the Asians” shoots 8 people, 6 out of 8 are Asian. Cop says it’s not a hate crime, it’s him just having a bad day. Oh ok.. NO. It’s because you’re a racist also Jay Baker https://t.co/QdO3i2QLFU

Pero el anterior no es el único reclamo que avivó la furia de usuarios en redes sociales.

Una publicación en Facebook del oficial el 30 de marzo de 2020 también agregó sal a la herida.

En la entrada, Baker promueve la venta de camisetas antiAsia en la que, al igual que el expresidente Donald Trump, utiliza el término “virus importado de China” para referirse al coronavirus. “Haz tu orden hasta que duren”, comentó Baker.

En otro tuit, el escritor Viet Thanh Nguyen cuestionó el “post” en FB.

“En lugar de siquiera considerar los asesinatos de seis mujeres asiáticas como crimen de odio, e capitán Jay Baker dijo que ‘en realidad fue un mal día’ para el sospechoso”, compartió el autor. “La camiseta que a él le gusta dice ‘COVID-19 virus importado por Chy-Na. Me pregunto si están relacionados”, puntualizó el usuario.

Instead of even considering the killing of 6 Asian women a hate crime, Captain Jay Baker said it was a ‘really bad day’ for the suspect.

The shirt he likes says "COVID-19 Imported Virus from Chy-Na."

I wonder if these are related… https://t.co/xrRtXzHp0W

— Viet Thanh Nguyen (@viet_t_nguyen) March 17, 2021