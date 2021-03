VIDEO: La brutal patada en la cara que recibió un portero en la Europa League

Ondrej Kolar es un portero de 26 años que actualmente milita en el Slavia Praga y este jueves su rostro dio la vuelta al mundo, no por haber tenido una formidable actuación bajo los tres palos, sino por una impactante patada en la cara que le propinó Kemar Roofe, delantero del Rangers de Escocia en los octavos de final de la Europa League.

En un ataque del equipo escocés, hubo un pase largo para Kemar Roofe, quien intentó ganar el balón en el aire ante la salida del portero rival, pero terminó pegándole con su taco derecho en el rostro. Roofe fue inmediatamente expulsado.

El portero tuvo que salir en camilla del terreno de juego. Afortunadamente solo tuvo cortes en su cara y pudo terminar de ver el encuentro, que su conjunto ganó 2-0, en la banca de suplentes.

Rangers forward Kemar Roofe was sent off for this challenge on Slavia Prague goalkeeper Ondrej Kolar, who had to be stretchered off the field. pic.twitter.com/4d77e1vN3z

