Caitlyn Jenner confirma aparición en el reality de las Kardashian revelando el trágico final

Caitlyn Jenner ha confirmado que hará una aparición en la última temporada de “Keeping Up With The Kardashians“, que ya está al aire en el canal donde se transmitieron todas sus vivencias: E!

“Estoy en la última temporada. Durante los 10 años que hice el programa, realmente lo disfruté”, reveló en entrevista con Entertainment Tonight.

Esto viene a reafirmar que la relación con su familia sigue siendo la misma luego de haber destapado su sexualidad y que, al contrario, los ha acercado mucho más.

“Realmente hizo que mi familia se uniera mucho. Pasamos por muchas cosas juntos. Creo que probablemente tuve algunas de las mejores conversaciones con mis hijos frente a la cámara”, expresó al medio estadounidense.

Se ha hablado mucho de que en esta última entrega abordarán el tema del matrimonio de Kim Kardashian con su exmarido, Kanye West, y del que Jenner opinó limitadamente al respecto.

“Amo a Kim, amo a Kanye, quiero decir que realmente tuvimos una buena relación y espero lo mejor para ambos, pero para saber qué está pasando, tendrás que hablar con ellos”, dijo.

Por último, aclaró que lo que se ha visto en teasers sobre un final triste del reality es cierto y expresó lo orgullosa que está de todos sus hijos.

“Eso es lo único, veo que el final del programa es un poco triste, pero todos mis hijos, cada uno de ellos, no solo los del programa, sino todos los demás hijos que tengo, no podría estar más orgulloso. No podrían tener más éxito. Todos han trabajado muy duro. Gran ética de trabajo, y son muy buenas personas, así que eso es lo más importante”, finalizó.

