Seguidores de Carolina Sandoval analizan la sonrisa de “La Venenosa” y dicen que es ¿fingida?

Carolina Sandoval compartió en Instagram un video en el que le desea a todos sus seguidores un feliz viernes. Muchos reaccionaron de inmediato, contagiados por la energía y la alegría que la venezolana siempre irradia en sus producciones. Sin embargo, hoy también hubo un grupo de personas que la acuso de ser “fingida”.

El hilo de la conversación inició cuando un seguidor de “La Venenosa” escribió: “Se nota que es fingida”. Comentario al cual reaccionaron otros, casi de manera inmediata, añadiendo: “Todo es fingido. Cuánto gastará en maquillaje. Eso sí, trabaja bastante, lo que no entiendo es que dice ser empresaria”.

Alguien más se unió a esta discusión con este comentario: “Cualquiera puede decir babosadas en la media. Como por Ejemplo… pero tiene quien le crea todo el bla bla bla”. Después el análisis sobre Carolina Sandoval se puso más intenso y llegaron hasta analizar su sonrisa diciendo: “En la sonrisa fingida que pone siempre se le nota una tristeza interna. Creía que solo yo lo notaba”.

Después de los mensajes anteriores un fiel seguidor y defensor de Carolina Sandoval los llamó tóxicos, por no entender que “La Venenosa” es simplemente una mujer feliz y los acusó a ellos mismos de no ser felices, todo este mensaje lo dejó en inglés: “Why people are so toxic? She is happy, just because you are unhappy, doesn’t mean she is”.

Hay que destacar que una de las cualidades que Carolina siempre ha tenido y que ella misma ha alabado de sí misma es la honestidad que dice le caracteriza. Frente a su público “La Venenosa” ha llorado, ha explotado y ha expuesto todo un abanico de sentimientos, razón por la cual muy pocos la acusan de fingir. Algunos de sus haters incluso la señalan por ser demasiado explícita a la hora de compartir su pensar y sentir, el cual, para muchos, puede caer en ser excesivo.

Aquí el vídeo que desató los comentarios:

