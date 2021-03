Guardia Costera de Islandia capta erupción de volcán Fagradalsfjall luego de 800 años de inactividad

Imágenes divulgadas por las autoridades en Islandia muestran la erupción del volcán desde este viernes en una área deshabitada a 25 millas de la capital Reykjavik por primera vez en unos 800 años.

La erupción ocurrió a eso de las 9:45 p.m. cerca de Fagradalsfjall, una montaña en la península de Reykjanes.

Oficiales de la Policía y de la Guardia Costera capturaron el momento en que la grieta en la corteza terrestre expulsa lava, lo que deja a la vista un espectáculo de brillantes colores matizando la oscuridad.

A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL

— Icelandic Meteorological Office – IMO (@Vedurstofan) March 19, 2021