NYPD busca a sujeto que golpeó a viejito en el Subway y luego “sonrió” a la cámara de vigilancia

El NYPD busca a un sujeto que golpeó a un adulto de 68 años en la estación del Subway Franklin y Varick, en Manhattan.

El hombre se dirigió a la salida de la estación y fue captado por la cámara de vigilancia, ante la cual habría “sonreído” tras su atentado.

El sospechoso viste una sudadera con capucha rosa, un sombrero de fieltro, chaqueta de cuero.

WANTED for AN Assault inside of the Franklin and Varick Street Subway Station . #manhattan@NYPD1pct@NYPDTD2 on 3/19/21 @ 2:40 PM. The suspect punched a 68 year old male in the head causing multiple injuries. Reward up to $2500 Seen him ? Know who he is? Call 1-800-577-TIPS pic.twitter.com/1ccIm3xmS2

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) March 21, 2021