Ellen DeGeneres pierde un millón de espectadores tras polémica de ‘ambiente tóxico’ en su show

Los rumores de propiciar un ambiente tóxico en el show de Ellen DeGeneres han ocasionado que haya perdido al menos a un millón de espectadores durante su última temporada.

El espacio de la icónica presentadora ha sufrido la gran pérdida que representa un 43% menos que el mismo periodo del año anterior, según cifras de la firma Nielsen, que mide los índices de rating de la televisión.

The loss of more than a million viewers since September translates to a 43% decline for “The Ellen DeGeneres Show," representing a steeper drop than any of its competitors. https://t.co/E8V7MDxS5C pic.twitter.com/xAttEAvp6j

— The New York Times (@nytimes) March 22, 2021