Los 6 mejores alimentos para prevenir el Alzheimer, avalados por la ciencia

Una de las condiciones neurodegenerativas más preocupantes y recurrentes en la sociedad actual es la enfermedad de Alzheimer. De hecho se cuenta con datos que confirman que la asombrosa cifra de 5,7 millones de estadounidenses viven actualmente con está condición que deteriora significativamente la calidad de vida. El Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo conocido por robar la memoria de las mentes, es una enfermedad progresiva que se manifiesta con síntomas de demencia que suelen empeorar con el paso de los años. En sus primeras etapas, la pérdida de memoria es leve, pero en la etapa final del Alzheimer, las personas pierden la capacidad de mantener una conversación y responder al entorno. Si bien los científicos aún no han culminado una cura, la buena noticia es que existen algunos alimentos que desempeñan un papel importante en la prevención del Alzheimer.

El Alzheimer es la forma más común de demencia, que es simplemente un grupo de síntomas relacionados con el deterioro de la función cerebral. Esencialmente, el Alzheimer interrumpe la comunicación entre las decenas de miles de millones de neuronas del cerebro, las señales eléctricas y químicas que envía a otras partes del cuerpo. Al ser una de las enfermedades progresivas más agresivas, primero avanza destruyendo las neuronas asociadas con la memoria y luego se mueve hacia la corteza cerebral, que es responsable del lenguaje, el razonamiento y el comportamiento social. Posteriormente interrumpe las funciones de la vida, lo que lleva a la muerte.

La realidad es que queda mucho trabajo por hacer y los estudios e investigaciones sobre esta compleja condición continuarán. Mientras tanto el buen camino nos invita a tomar desiciones más saludables y optar por aquellos alimentos que aportan nutrientes que nos protegen contra el posible desarrollo del Alzheimer.

1. Nueces

Según un estudio reciente publicado en JAMA Neurology, entre de los nutrientes más importantes asociados con la prevención del Alzheimer son las grasas monoinsaturadas, grasas poliinsaturadas y vitamina E. Para nuestra fortuna existe un super-alimento básico que contiene los tres nutrientes: las maravillosas nueces. Otra de sus grandes cualidades es su contenido en ácidos grasos omega-3 de origen vegetal, se conocen como ácidos grasos ALA, que son precursores de la producción de EPA y DHA que eliminan la confusión mental. De tal modo que integrar nueces por sí solas en la dieta cotidiana, es una magnífica adición. También se recomienda integrarlas como parte de licuados, en ensaladas o como corteza crujiente para pescado asado, son buenas alternativas para potenciar su valor nutricional.

2. Canela

La canela es una de las especias más valoradas por sus inmensas propiedades medicinales y lo mejor de todo es que es deliciosa y muy aromática. Se ha demostrado según un estudio publicado en el Journal of Alzheimer’s Disease.que la canela de Ceilán inhibe la formación de tau, una proteína que se acumula y se enreda dentro de las neuronas y bloquea el sistema de transporte de las neuronas, lo que conduce a la enfermedad de Alzheimer. los científicos han demostrado que los polifenoles de está inigualable especia: cinamaldehído y proantocianidinas, pueden disociar completamente los filamentos de tau, inhibiendo así la aparición del Alzheimer y diversos tipos de demencia.

3. Pescados grasos de agua fría

Es bien sabido que los pescados grasos son una adición básica en toda dieta equilibrada y saludable, están llenos de nutrientes, son una de las mejores fuentes de proteínas de alto valor biológico y son ligeros. De manera particular los pescados grasos de agua fría, como el salmón silvestre, el arenque y las sardinas, tienen altas cantidades de omega-3, en particular los famosos DHA y EPA que son ácidos grasos esenciales, los cuales se ha demostrado, nutren el cerebro y previenen enfermedades neurodegenerativas. La Academia Estadounidense de Neurología descubrió que comer solo un gramo adicional de omega-3 por día (el equivalente a medio filete de salmón por semana) puede llevar a niveles de beta-amiloide en sangre (la proteína que se asocia con el desarrollo de Alzheimer) de un 20 a un 30% más bajos. Otro estudio publicado en The Journal of Nutrition encontró que el DHA que se encuentra habitualmente en el aceite de pescado, es un gran aliado en la prevención temprana del Alzheimer. Cabe mencionar que estos resultados preliminares se observaron especialmente en combinación con antioxidantes naturales y curcumina.

4. Cúrcuma

La raíz de cúrcuma es oro líquido para la salud, no solo es un delicioso condimento muy popular en la cocina asiática, se trata de una especia de impresionantes beneficios medicinales. Llama la atención el poder de la curcumina su compuesto activo, que se relaciona con un inmenso poder antioxidante. Según un estudio de Annals of Indian Academy of Neurology, integrar el consumo de cúrcuma como remedio matutino en jugos, licuados e infusiones, puede desempeñar un papel en la prevención y el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. Los investigadores creen que las propiedades antiinflamatorias y antioxidantes de la cúrcuma, así como su capacidad para retrasar la degeneración neuronal, pueden ayudar a mejorar la memoria de los pacientes y detener el deterioro cognitivo.

5. Probióticos

Es bien sabido que los probióticos son de suma relevancia en la salud, más allá de promover el buen funcionamiento digestivo e intestinal. También se caracterizan por sus grandes cualidades para fortalecer al sistema inmunológico que nos protege de enfermedades degenerativas. Los probióticos son sustancias que juegan un papel importante en la nutrición, ya que tienen la capacidad de estimular a las bacterias intestinales en el microbioma. Lo cierto es según un estudio publicado en Protein Cell, se ha comprobado que cepas como Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus y Bifidobacterium animalis, son poderosos agentes neuroprotectores. Lo mejor de todo es que podemos encontrar estos probióticos en alimentos fermentados como kombucha, kimchi, chucrut, miso, yogurt y yogur fermentado sin lácteos.

6. Tomates

Los tomates son uno de los ingredientes más populares en la cocina a nivel internacional, no solo llenan de sabores, aromas y textura una larga lista de icónicos platillos. Son potentes combatientes contra las enfermedades neurológicas. De hecho se cuenta con un estudio publicado en la revista Jama Neurology, en el cual se encontró que una mayor ingesta de tomates, puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar ciertos tipos de demencia y sobre todo el Alzheimer. Además, los investigadores alemanes sospechan que la vitamina C y el betacaroteno (vitamina A de origen vegetal), dos nutrientes que se encuentran en los tomates, pueden ayudar a protegernos tempranamente contra la demencia. Lo mejor de todo es que son sumamente accesibles, versátiles y simplemente exquisitos.

