Con muchos fanáticos: así recibió la selección de Georgia a España

A pesar de haber perdido en los últimos minutos ante España, los fanáticos de Georgia vivieron una jornada increíble para los tiempos que estamos viviendo por culpa de la pandemia. Un aproximado de 16.000 personas pudieron asistir al estadio Boris Paichadze para ver jugar a su país ante una selección campeona del mundo.

Los entes pertienentes decidieron que el 30% del público que puede albergar el mencionado estadio se hiciera presente para este partido correspondiente a las eiminatorias rumbo a Qatar 2022, siguiendo las medidas de distanciamiento social y los protocolos de bioseguridad.

De 54.549 almas que en otros tiempos hubiesen asistido, casi 20.000 lo consiguieron. Es un avance significativo. Incluso fanáticos españoles estuvieron presentes para ver a su país.

El transporte público y el metro extendieron sus horarios hasta la 1:00 a. m. a raíz del evento. Y las personas que asistieron recibieron pases de circulación para poder volver a casa, ya que está restringido el “movimiento libre” en el país de 9:00 p. m. a 5:00 a. m.

Desde la previa del partido, Georgia celebraba poder contar con parte de su público: “La atmósfera se está formando, hirviendo de a poco. Los fanáticos hacen una gran diferencia, es bueno que al menos algunos de ellos estén en el estadio para el partido de hoy“.

👨‍👩‍👧‍👧 Fans make such a difference, it's great that at least some are able to be in the stadium for today's match! #GEOSPA

En cuanto a la pandemia, los reportes públicos de Georgia indican un total de 280.000 casos de COVID-19, de los que se han recuperado 272.000 personas, un 97% de los contagiados. Para 2019, la población en este país era de 3.7 millones de personas.

Luego de superar un elevado pico que empezó en noviembre y culminó en enero, el promedio de casos por día en la última semana fue de 409 casos.

En otros partidos de las eliminatorias europeas también pudimos apreciar la vuelta de algunos fanáticos a los estadios. Armenia obtuvo un impulso de su gente para vencer a Islandia.

Armenia defeated Iceland 2:0.

There is no question they have a competitive advantage right now because they are allowing fans (gave them a lift today), while the other national teams in the group are not allowing fans right now due to COVID concerns.

Later today

🇲🇰 – 🇱🇮

🇷🇴 – 🇩🇪 pic.twitter.com/HQMDVY854I

— Macedonian Football (@MacedonianFooty) March 28, 2021