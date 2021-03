Melania se habría dado cuenta de que Trump “no es bueno para ella”, según experto en relaciones personales

La relación entre el expresidente Donald Trump y Melania ha causado polémica, sobre todo por los desencuentros públicos, aunque ella ha intentado mantener la mejor cara posible.

Sin embargo, un experto en relaciones personales señala que en este momento probablemente la ex primera dama ya se dio cuenta de que Trump “no es bueno para ella”, publicó el Daily Star.

John Kenny, especialista en relaciones personales y entrenador de vida, le dijo al portal inglés que Melania pudo haberse dado cuenta de quién es Trump en su vida.

“(Se dio cuenta de que) ha elegido estar con alguien que no es bueno para ella”, expresó Kenny. “(A ella) le resulta difícil no mostrar sus emociones”.

Durante la presidencia de Trump, la exprimera dama se mostró reticente a tomar de la mano a su esposo, incluso en eventos internacionales, como su arribo a Israel o Italia.

En el proceso electoral, un video se volvió viral al comparar la forma en que los Trump se relacionaban, en comparación con los Biden.

Después del debate presidencial de septiembre, Jill subió al escenario y abrazó a su esposo, a diferencia de Melania, quien solamente lo tomó de la mano.

I am just going to leave this right here. pic.twitter.com/5sKgkGNCme

— Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) September 30, 2020